मर्सिडीज ने भारत में अपनी नई कार Mercedes-Benz C-Class से पर्दा उठा दिया है। यह पांचवीं जनरेशन की सी-क्लास अपने पिछले मॉडल से साइज में बड़ी और कई नई टेक्नोलॉजी से लैस है। नई सी-क्लास के लिए बुकिंग पहले से शुरू हो गई थी और मर्सिडीज ने हाल में पुणे के बाहर चाकन प्लांट में मॉडल की लोकल असेंबली शुरू की है।

Mercedes C-Class के केबिन का डिजाइन काफी शानदार है। इसमें पोर्ट्रेट स्टाइल सेंट्रल टचस्क्रीन, हाई सेट सेंट्रल एयर-कॉन वेंट्स और फ्री-स्टैंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। सी-क्लास तीन इंटरनल कलर ऑप्शन – मैकचीटो बेज, सिएना ब्राउन और ब्लैक के साथ उपलब्ध होगी।

सी-क्लास में 11.9 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन दिया गया है जो मर्सिडीज के लेटेस्ट MBUX सिस्टम पर चलता है। यह कनेक्टेड टेक और वॉयस असिस्टेंट फीचर सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा MBUX सिस्टम एक बायोमेट्रिक स्कैनर के साथ भी आता है जिसमें यूजर फिंगरप्रिंट स्कैन के साथ अपने पर्सनल प्रोफाइल को सेव कर सकते हैं। इसमें पर्सनल डेटा एक्सेस से लेकर कार के स्पीकर से सुनने का एक्सपीरियंस सेटअप शामिल है। नई कार में मर्सिडीज डिजिटल लाइट्स हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो नई एस-क्लास में भी मिलते हैं।

C-Class के कम्फर्ट और फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, पावर्ड फ्रंट सीट्स, पावर एडजस्ट स्टीयरिंग, पैनोरमिक सनरूफ और फ्रंट में एक वायरलेस फोन चार्जर शामिल हैं। मर्सिडीज का दावा है कि पिछले मॉडल की तुलना में रियर सीट स्पेस में सुधार हुआ है।

The latest MBUX and fully digital display in the all-new Mercedes-Benz C-Class will make you feel star-struck!#NewComfortZone #NextGenTech #NewCClass #ComingSoon #MercedesBenzIndia pic.twitter.com/zGTMXsVa57

— Mercedes-Benz India (@MercedesBenzInd) May 4, 2022