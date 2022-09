MG Motor की पेट्रोल-डीजल गाड़ियों और इलेक्ट्रिक कारों ने भारतीय बाजार में अच्छा नाम बना लिया है। मौजूदा समय में इसकी ZS EV, Astor, Hector, Hector Plus और Gloster SUV की काफी डिमांड है। अगस्त 2022 में कंपनी ने 3,823 यूनिट्स बेची हैं। हालांकि अब MG Hector, Hector Plus और Astor को खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। Also Read - 2022 MG Hector में मिलेगा 14-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, टीजर में हुआ खुलासा

MG Motor ने अपनी तीन पॉपुलर कारों Hector, Hector Plus और Astor के दाम बढ़ा दिए हैं। आइए जानते हैं नई कीमतों के बारे में…

MG Hector की कीमतें

एमजी मोटर ने अपने हेक्टर और हेक्टर प्लस लाइनअप में कीमतों में बढ़ोतरी की है। ये नई कीमतें सभी मॉडल्स पर लागू हो चुकी हैं। Hector पेट्रोल वेरिएंट की कीमतों में वेरिएंट के आधार पर 20,000-28,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके बेस स्टाइल मैनुअल वेरिएंट की कीमत पहले 14.15 लाख रुपये थी। अब इसे 28,000 रुपये बढ़ाकर 14.43 लाख रुपये कर दिया गया है। 28,000 रुपये की बढ़ोतरी के बाद शाइन मैनुअल वेरिएंट की कीमत अब 15.48 लाख रुपये है, जबकि शाइन CVT भी 28,000 रुपये से बढ़कर 16.68 लाख रुपये हो गई है।

Hector स्मार्ट MT हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत 20,000 रुपये बढ़कर 17.40 लाख रुपये हो गई है। वहीं CVT वेरिएंट की कीमत 18 लाख रुपये हो गई है। Hector शार्प MT हाइब्रिड और CVT की कीमत 20,000 रुपये और 25,000 रुपये बढ़कर क्रमशः 18.75 लाख रुपये और 19.73 लाख रुपये हो गई। इसके अलावा बाद हेक्टर डीजल वेरिएंट की कीमत अब 15.97 लाख रुपये से 20.36 लाख रुपये के बीच है। ध्यान रहे ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम के मुताबिक हैं।

MG Hector Plus की कीमतें

MG Hector Plus की कीमत वेरिएंट के आधार पर 25,000-28,000 रुपये तक बढ़ गई है। इसके 6S पेट्रोल स्मार्ट CVT वेरिएंट की कीमत पहले 18.65 लाख रुपये थी, जो अब 25,000 रुपये बढ़कर 18.90 लाख रुपये हो गई है। वहीं इसका शार्प MT हाइब्रिड वेरिएंट 25,000 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 19.50 लाख रुपये में मिल रहा है। शार्प CVT की कीमत अब 20.50 लाख रुपये है, जिसमें 25,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पहले इसकी कीमत 20.25 लाख रुपये थी। हालांकि कंपनी ने HG Hector Plus 6S डीजल सुपर वेरिएंट की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। वहीं स्मार्ट और शार्प ट्रिम्स में क्रमश: 25,000 रुपये से 19.55 लाख रुपये और 21 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

कुल मिलाकर हाल में कीमतों में 25,000-28,000 रुपये की बढ़ोतरी के बाद Hector Plus 7S पेट्रोल और डीजल वेरिएंट की कीमत अब 14.94 लाख रुपये से 20.35 लाख रुपये हो गई है।

MG Astor की कीमतें

Astor कॉम्पैक्ट SUV पेट्रोल लाइनअप में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। एस्टर की कीमतों में पहले जुलाई 2022 में बढ़ोतरी की गई थी। नई कीमतें इसके पूरे वेरिएंट लाइन-अप पर लागू होती हैं। इसके बेस स्टाइल EX MT की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और इसकी कीमत 10.32 लाख रुपये बनी हुई है। इसी तरह, सुपर एक्स MT (12 लाख रुपये), स्मार्ट ईएक्स MT (13.62 लाख रुपये) और शार्प ईएक्स MT (14.56 लाख रुपये) पर कोई Price Hike नहीं हुई है।

MG Astor स्टाइल MT की कीमतें 10.30 लाख रुपये तक जाती हैं। सुपर MT और CVT की कीमत अब क्रमश: 12.06 लाख रुपये और 13.48 लाख रुपये है। वहीं स्मार्ट MT और CVT की कीमत क्रमश: 13.68 लाख रुपये और 14.88 लाख रुपये है। एस्टोर स्मार्ट AT टर्बो, जिसकी कीमत पहले 16.48 लाख रुपये थी, जो अब 16.58 लाख रुपये हो गई है। इसके अलावा Astor शार्प MT और CVT की कीमत क्रमश: 14.68 लाख रुपये और 15.68 लाख रुपये है। वहीं शार्प AT टर्बो वेरिएंट की कीमत 17.50 लाख रुपये, शार्प (O) CVT की कीमत 16.60 लाख रुपये और एस्टर शार्प (O) टर्बो AT की कीमत 18.23 लाख रुपये है।