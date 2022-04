कबाड़ से जुगाड़! दूध बेचने वाले ने बनाई फॉर्मूला 1 जैसी इलेक्ट्रिक कार, आनंद महिंद्रा भी हुए फैन

कबाड़ से जुगाड़ के मामले में हम भारतीयों का कोई जवाब नहीं है। देश में जुगाड़ बनाई गई ऐसी कई चीजें मिल जाएंगी जो आपको हैरानी में डाल सकती हैं। इस बार एक ट्राइक वीइकल सुर्खियों में है, जिसे जुगाड़ से बनाया गया है। यह वीइकल इतना गजब है कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Ananad Mahindra) भी खुद को इसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाए। Also Read - Electric टू-वीलर्स की लॉन्चिंग पर सरकार ने लगाई रोक? जानें डिटेल

इससे पहले भी कई मॉडिफाइड ट्राइक देखे गए हैं लेकिन इस बार एक दूध बेचने वाले शख्स ने इसे बनाया है। एक वायरल वीडियो में दूध बेचने वाले को इस ट्राइक के जरिए बड़े-बड़े कंटेनर ले जाते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में ट्राइक के सामने की तरफ बैटरी रखी हुई नजर आ रही है, जिससे यह साफ है कि यह एक इलेक्ट्रिक थ्री-वीलर है। Also Read - नितिन गडकरी ने बताई Electric Scooters में आग लगने की वजह, कंपनियों को दी ये सलाह

दूध के भारी कंटेनर ले जाते हुए भी इस वीइकल की स्पीड काफी अच्छी मालूम होती है, इसका मतलब है कि ट्राइक परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी शानदार है। वहीं इसका स्टाइल पॉपुलर फॉर्मुला 1 कार से मिलता जुलता है। Also Read - Pure EV Electric Scooter की बैटरी में धमाका, 1 की मौत और 2 लोग हुए घायल

Indians are so rich that they use formula cars to transport milk 😂 pic.twitter.com/jC1eXOUVBV

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा इस ट्राइक से काफी प्रभावित हुए। इसके वायरल वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि यह वीइकल रोड रेगुलेशन्स को भले ही पूरा ना करता हो, लेकिन यह जूनून तारीफ के काबिल है। इसके साथ ही आनंद महिंद्रा ने दूध बेचने वाले इस शख्स मिलने की इच्छा जाहिर की है।

I’m not sure his vehicle meets road regulations, but I hope his passion for wheels remains unregulated…This is the coolest thing I’ve seen in a long while. I want to meet this road warrior… https://t.co/lZbDnge7mo

— anand mahindra (@anandmahindra) April 29, 2022