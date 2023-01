Honda Cars India ने नए टीजर के जरिए अपनी Upcoming SUV की झलक दिखाई है। कंपनी ने पुष्टि की है कि यह नई SUV गर्मियों में पेश की जाएगी। जैसा कि पहले ही सामने आ चुका है कि कंपनी दो नई SUV लाने की तैयारी कर रही है। इनमें से एक सब-कॉम्पैक्ट SUV (कोडनेम PF2) और दूसरी नई कॉम्पैक्ट SUV(कोडनेम PF2S) होगी। Also Read - 2023 MG Hector Facelift की तस्वीरें लॉन्च से पहले हुईं लीक, जानें इसमें क्या होगा खास

नई Honda SUV को अमेज के अपडेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। इसमें चौथी जनरेशन की Honda City सिडैन जैसी खूबियां हैं। हालांकि नई SUV को डीजल इंजन के साथ पेश नहीं किया जाएगा। इसमें एक पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन होगा। Also Read - नए साल से Honda और Mahindra की ये 8 गाड़ियां मार्केट में नहीं आएंगी नजर, देखें लिस्ट

होंडा के नए टीजर में टैगलाइन दी गई है, “2023 को अपकमिंग नई होंडा SUV की झलक के साथ शुरू करना। यह गर्मी के सीजन में आएगी।” होंडा ने आगे कहा कि नई SUV को होंडा R&D एशिया पैसिफिक कंपनी लिमिटेड में डिजाइन किया गया है। इसे लोगों की बदलती लाइफस्टाइल, डिजाइन और परफॉर्मेंस के मामले में भारत बाजार में किए सर्वे के बाद बनाया गया है। Also Read - Honda Activa 6G पर मिल रहा कैशबैक ऑफर, Down Payment सिर्फ 3999 रुपये से शुरू

Kicking off 2023 with a sneak peek of the upcoming All-New Honda SUV. Premiering this summer.#HondaCarsIndia #HondaSUV pic.twitter.com/VgH2EZQE0C

— Honda Car India (@HondaCarIndia) January 9, 2023