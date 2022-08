Mahindra and Mahindra की Bolero SUV शुरुआत से ही काफी डिमांड में है। अब जल्द ही इसे कुछ नए बदलावों के साथ लॉन्च किया जाएगा। जैसा कंपनी अपने वीइकल्स को नए लोगो के साथ अपडेट कर रही है। इस लिस्ट में अगला नंबर Mahindra Bolero का है। Also Read - New Mahindra Bolero: महिंद्रा की नई बोलेरो हुई स्पॉट, जानें SUV में क्या होंगे बदलाव

जल्द ही Bolero SUV में महिंद्रा का नया ट्विन पीक्स लोगो देखने को मिलेगा। हाल में बोलेरो को नए लोगो के साथ स्पॉट किया गया है। आइए जानते हैं इसमें क्या-क्या बदलाव देखने मिलेंगे…

New Mahindra Bolero का डिजाइन

New Mahindra Bolero में फ्रंट, बैक और स्टीयरिंग वील्स पर नया लोगो देखने को मिलेगा। हालांकि इसके ग्रिल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स की बात करें तो बोलेरो अभी भी इस मामले में काफी पीछे है। यहां तक कि इसमें रीच और रेक एडजस्टमेंट भी नहीं मिलता है। इसके अलावा कई फीचर्स की कमियों के बावजूद Mahindra Bolero काफी ज्यादा बिकती है। Also Read - Mahindra XUV700 का इलेक्ट्रिक वर्जन होगी XUV.e8! जानें क्या होगी खासियत

New Mahindra Bolero के फीचर्स

नई बोलेरो देश में मेटल फ्रंट बंपर पाने वाला इकलौता पैसेंजर वीइकल हो सकता है। फीचर्स के मामले में इसमें चार पावर विंडो, 4 स्पीकर के साथ 2-डिन म्यूजिक सिस्टम, फॉग लाइट, पैसिव कॉर्नरिंग लैंप, मैनुअल डिमिंग IRVM, रियर वॉशर और वाइपर, MID के साथ एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है। वहीं इसके सेफ्टी फीचर्स में ABS, EBD और डुअल एयरबैग शामिल होंगे।

New Mahindra Bolero का इंजन

पावरट्रेन की बात करें तो नई Bolero में 1.5L 3-सिलेंडर टर्बो-चार्ज्ड mHawk75 डीजल इंजन मिल सकता है। इसमें माइक्रो-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल सकती है। जैसा कि mHawk75 नाम से पता चलता है, यह इंजन 75 bhp की पावर और 210 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा जाएगा।

New Mahindra Bolero की कीमत

मौजूदा बोलेरो मॉडल को B4, B6, और B6 (O) वेरिएंट ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। इसके B4 वेरिएंट की कीमत 9.21 लाख रुपये, B6 वेरिएंट की कीमत 9.86 लाख और B6 (O) की कीमत 10.16 लाख रुपये है। यह सभी कीमतें एक-शोरूम के मुताबिक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपडेटेड बोलेरो की कीमतें भी इसी के आसपास होंगी।

XUV300 Facelift भी जल्द होगी लॉन्च

महिंद्रा जल्द ही XUV300 Facelift लाने वाली है। इसे भी हाल में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। नए फेसलिफ्ट मॉडल को नए ट्विन पीक्स लोगो, कॉस्मेटिक बदलाव और नए फीचर्स के साथ अपडेट किया जाएगा।