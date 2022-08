Mahindra and Mahindra जल्द ही XUV300 Facelift को लॉन्च कर सकती है। इस अपकमिंग SUV के स्पाई शॉट्स हाल में सामने आए हैं। New Mahindra XUV300 Facelift को नए ट्विन पीक्स लोगो के साथ पेश किया जाएगा। Also Read - Nexon EV को टक्कर देने आ रही Electric Mahindra XUV400, जानें क्या हो सकती है कीमत

New XUV300 Facelift के टेस्टिंग मॉडल को थोड़ा बहुत कवर किया गया है। तस्वीरों में इसका सिर्फ फ्रंट फेशिया ढंका हुआ है और बॉडी के बाकी हिस्सों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसमें वही प्रोजेक्टर हेडलाइट यूनिट्स दी गई हैं और साथ ही इसकी ग्रिल और लोअर एयर डैम पोजिशनिंग भी एक जैसी लगती है। यहां तक ​​कि फॉग लैंप और DRL भी एक जैसे हैं।

Mahindra XUV300 Facelift के डिजाइन में होंगे ये बदलाव

XUV300 Facelift के दूसरे बदलावों में सफेद छत के साथ नया डार्क ब्लू कलर भी पेश किया जाएगा। फिलहाल XUV300 सिर्फ रेड रेज, पर्ल वाईट, नेपोली ब्लैक, डीसैट सिल्वर, एक्वा मरीन और गैलेक्सी ग्रे कलर में आती है। एक्वा मरीन और रेड रेज के साथ एक वाईट रूफ वाला डुअल-टोन कलर ऑप्शन भी शामिल है। XUV300 फेसलिफ्ट में सबसे दिलचस्प बदलाव इसके फेंडर पर इसकी T-GDI बैजिंग है।

Mahindra XUV300 Facelift का इंजन

New XUV300 Facelift को अपडेटेड नए टर्बो इंजन के साथ पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 130 bhp की पावर और 230 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। यह नया पावरट्रेन आउटगोइंग मॉडल की तुलना में 20 bhp और 30 Nm ज्यादा पावर आउटपुट देगा। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स और 6-स्पीड AMT से जोड़ा जा सकता है।

Mahindra XUV300 Facelift की लॉन्चिंग

रिपोर्ट्स के मुताबिक नई XUV300 को दिवाली के आसपास या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। मौजूदा मॉडल की तुलना में फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत ज्यादा होगी। Mahindra XUV300 का मुकाबला Tata Nexon, Maruti Brezza, Hyundai Venue, Kia Sonet और Toyota Urban Cruiser जैसी SUVs से होगा।

बता दें Mahindra ने 15 अगस्त को 5 Electric SUVs के कॉन्सेप्ट से पर्दा हटाया है। कंपनी इन SUVs को BE और XUV ब्रांडिंग के तहत लॉन्च करेगी। इसके अलावा कंपनी XUV400 Electric को भी 6 सितंबर को लॉन्च कर सकती है।