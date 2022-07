Maruti Suzuki भारत में 20 जुलाई, 2022 को अपनी कॉम्पैक्ट SUV, कोडनेम YFG को पेश करेगी। कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट की है कि नई SUV को Maruti Grand VITARA कहा जाएगा। मारुति ने नई प्रीमियम SUV के लिए प्री-ऑर्डर लेना भी शुरू कर दिया है। सभी इच्छुक खरीदार इसे 11,000 रुपये की टोकन मनी के साथ ऑनलाइन या अथोराइज्ड Nexa डीलरशिप पर बुक कर सकते हैं। Also Read - 2022 Brezza के बाद 'Vitara' SUV लाने की तैयारी में मारुति, 20 जुलाई को हो सकती है लॉन्च

New Maruti Grand VITARA को सुजुकी के ग्लोबल-सी प्लेटफॉर्म पर डिजाइन और डेवलप किया गया है। नई ब्रेजा, एस-क्रॉस और ग्लोबल विटारा SUV भी इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। इसके अलावा हाल ही में पेश की गई Toyota HyRyder SUV भी इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। VITARA मारुति की सबसे दमदार SUV होगी। Also Read - Maruti की बड़ी तैयारी: सस्ती वाली Alto हो गई बंद, वापस आ रही Alto K10!

A dominant and fierce new breed of SUVs is about to be unleashed. Introducing Grand Vitara. The game-changer that you have been waiting for and it’s coming soon to NEXA. Also Read - मारुति की बड़ी तैयारी! New Vitara से लेकर Jimny तक, Maruti Suzuki जल्द लॉन्च करेगी तीन धांसू SUV

