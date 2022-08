Tata Motors जल्द ही Tiago NRG मॉडल लाइन-अप में नया एंट्री-लेवल वेरिएंट जोड़ेगी। कार मेकर ने हाल में Tata Tiago NRG XT वेरिएंट को लॉन्च करने की पुष्टि करते हुए टीजर जारी किया है। Also Read - Top 5 Upcoming Maruti Suzuki Cars: 2022 Alto से लेकर Jimny 5-door तक, मारुति भारत में लॉन्च करेगी ये 5 धांसू कारें

हालांकि, Tiago NRG XT की डिटेल्स से अब तक पर्दा नहीं हटाया है, लेकिन नया वेरिएंट XZ+ के नीचे होगा। ऐसे में इसमें कुछ फीचर्स कम होंगे। Also Read - Top 5 Upcoming Cars in August: Grand Vitara से लेकर 2022 Alto तक, अगले महीने लॉन्च होंगी ये 5 धांसू कारें

Do you chase the XTraordinary? Also Read - Tata Motors Upcoming Cars: Nexon CNG से लेकर Punch EV तक, Tata लाएगी ये 5 शानदार कारें, जानें डिटेल

Get ready for a dose of XTra eNeRGy coming your way!

Stay tuned!#Tiago #TiagoNRG #SeriouslyFun #LiveDifferent #TataMotorsPassengerVehicles #CarsDaily #Cargram #CarsOfInstagram #Hatchback pic.twitter.com/OmonEJMpAf

— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) July 31, 2022