Toyota ने अपनी नई Grand Highlander SUV की पहली टीजर इमेज जारी की है। कार मेकर ने पुष्टि की है कि 3-रो मॉडल को 8 फरवरी 2023 में पेश किया। कंपनी का कहना है कि नई Toyota Grand Highlander टोयोटा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए "परफेक्ट एडिशन" होगी।

टीजर इमेज में Toyota Grand Highlander के रियर प्रोफाइल को दिखाया गया है। इसमें दो-स्ट्रिप टेललैंप्स, एक नया डिजाइन किया गया टेलगेट और "ग्रैंड हाईलैंडर" नेमप्लेट दी गई है। यह हाई प्लेटिनम वेरिएंट है, जो "हाइब्रिड मैक्स" पावरट्रेन के साथ आएगा।

Sophisticated, spacious and powerful – Toyota's grand plan for its SUV lineup will expand the #Highlander nameplate in 2023 with the all-new #Toyota Grand Highlander.

Stay tuned for the world premiere happening at the next Chicago Auto Show on February 8, 2023!

