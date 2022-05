Mahindra & Mahindra अगले महीने से स्कॉर्पियो के नेक्स्ट-जेन मॉडल की बिक्री शुरू करेगी। Mahindra Scorpio-N भारत में 27 जून से बेची जाएगी। मगर नए मॉडल के आने के बाद स्कॉर्पियो के मौजूदा मॉडल की भी बिक्री जारी रहेगी। यह अब Mahindra Scorpio Classic के नाम से जानी जाएगी। Also Read - Mahindra Scorpio-N: नई स्कॉर्पियो से नहीं हटेगी आपकी नजर, तस्वीरों में देखें धमाकेदार लुक

कंपनी ने एक अनाउंसमेंट के जरिए बताया कि नए Mahindra Scorpio-N के लॉन्च के बाद भी कस्टमर इनकी पुरानी Mahindra Scorpio Classic को खरीद पाएंगे। कंपनी ने इस फैसले का कारण नहीं बताया, लेकिन यह जरूर कहा कि पिछले दो दशक में मौजूदा स्कॉर्पियो एक आइकॉनिक और कल्ट ब्रांड बनकर उभरी है। Also Read - 2022 Mahindra Scorpio के धमाकेदार लुक से उठा पर्दा, Scorpio-N नाम से होगी लॉन्च

Mahindra Scorpio का मौजूदा मॉडल पांच वेरिएंट — S3+, S5, S7, S9 और S11 — में मौजूद है। इसकी कीमत 13.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से लेकर 18.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है। Also Read - 2022 Mahindra Scorpio इस तारीख को होगी लॉन्च, जानिए इस धांसू SUV में क्या होगा खास

इस SUV में 2.2-लीटर डीजल एंजन है, जो दो ट्यूनिंग सपोर्ट करता है। पहले में 4000 rpm पर 119 bhp पावर और 240 Nm (1800-2800 rpm) पीक टॉर्क मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मौजूद है। दूसरी ट्यूनिंग में 3750 rpm पर 137 bhp पावर और 319 Nm (1800-2800 rpm) पीक टॉर्क मिलता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मौजूद है।

2022 की नई Mahindra Scorpio-N को डिजाइन अपडेट मिला है, जिसमें एक नया वर्टिकल स्लेट ग्रिल, क्रोम ट्रीटमेंट के साथ डबल-बैरल हेडलैंप डिजाइन, महिंद्रा का नया लोगो, 18-इंच के अलॉय वील, साइड में सिल्वर इंसर्ट के साथ बॉडी क्लैडिंग और रीडिजाइन किए गए साइड-हिंगेड टेलगेट शामिल होंगे।

केबिन के अंदर भी बड़े बदलाव मिलेंगे। नए मॉडल में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और थर्ड रो एसी वेंट के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा।

