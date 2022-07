भारत सरकार (Indian Government) दिल्ली और मुंबई के बीच एक Electric Highway बनाने की प्लानिंग कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने इस बात की पुष्टि की है। इसके साथ ही इस हाइवे पर ट्रॉली ट्रक चलाना मुमकिन हो पाएगा। Also Read - Aprilia ने लॉन्च किया धांसू स्टाइल वाला स्पोर्टी Scooter, जानें कीमत और फीचर्स

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (Road Transport and Highways Minister) ने हाइड्रोलिक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन के एक प्रोग्राम में कहा, "हमारी प्लानिंग दिल्ली से मुंबई तक इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की है। यहां आप ट्रॉलीबस की तरह, ट्रॉली ट्रक भी चला सकेंगे।"

For facilitating movement of local traffic, 3 Lane service roads have been constructed on both sides. The highway is being opened for traffic today.

This section would also provide connectivity to Delhi and Gurgaon through Delhi-Mumbai expressway.#PragatiKaHighway #GatiShakti pic.twitter.com/3vGrzpnEJV

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) July 11, 2022