इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स में आग लगने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कंपनियों से डिफेक्टिव वीइकल्स के लिए रिकॉल जारी करने का आग्रह किया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मार्च, अप्रैल और मई महीने में टेम्प्रेचर बढ़ने की समस्या होती है। ऐसे में जिन गाड़ियों में दिक्कत आने की संभावना है, उन्हें वापस बुलाकर ठीक किया जाना चाहिए।

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक नितिन गडकरी ने Raisina Dialogue 2022 कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "भारत में इलेक्ट्रिक वीइकल इंडस्ट्री अभी-अभी शुरू हुई है और इसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहती है। हालांकि सुरक्षा सरकार के लिए सबसे जरूरी है और लोगों की जान के साथ सरकार कोई समझौता नहीं कर सकती है।" उन्होंने इस बात पर बार-बार जोर दिया कि वीइकल कंपनियां अपनी सभी गड़बड़ी वाली गाड़ियों के लिए तुरंत रिकॉल जारी कर सकती हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “मार्च-अप्रैल-मई में टेम्प्रेचर बढ़ता है, ऐसे में इलेक्ट्रिक वीइकल की बैटरी में कुछ समस्या हो सकती है। मुझे लगता है कि टेम्प्रेचर की समस्या के कारण इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स में आग लग रही है।”

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को लोकप्रिय बनाना चाहती है।

इससे कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने कहा था कि ईवी से जुड़े मामलों की जांच-परख के लिए एक ऑफिशियल कमिटी बनाई गई है। सभी वीइकल जिनमें खामियां हैं, उनके लिए एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट मिलने के बाद रिकॉल जारी किया जाएगा।

We have constituted an Expert Committee to enquire into these incidents and make recommendations on remedial steps.

Based on the reports, we will issue necessary orders on the defaulting companies. We will soon issue quality-centric guidelines for Electric Vehicles.

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) April 21, 2022