Ola ने कुछ समय पहले अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार को टीज किया था। हालांकि, अभी तक उसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब Ola Electric के CEO Bhavish Aggarwal ने कंपनी ने अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी है। ब्रांड देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने नए प्रोडक्ट से पर्दा उठाने वाली है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Bhavish Aggarwal ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर बताया है कि ओला इलेक्ट्रिक 15 अगस्त, 2022 को अपने नए प्रोडक्ट की घोषणा करने वाली है। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि वे अपने भविष्य के बड़े प्लान के बारे में आगे आने वाले समय में अधिक जानकारी शेयर करेंगे। साथ ही यह भी बताया है कि लाइवस्ट्रीम के लिए जल्द ही समय और लिंक शेयर की जाएगी। हालांकि, ट्वीट में प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं गई है।

Super excited to announce a new product this 15th August!

Will also share more about our BIG future plans!!

Do watch the livestream. Sharing time and link soon. pic.twitter.com/mqWcilqoFW

— Bhavish Aggarwal (@bhash) August 4, 2022