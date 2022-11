OLA Electric भारत में अपने लाइनअप में तीन Electric Scooters की सेल कर रही है। इसके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को कस्टमर्स से जबरदस्त रिस्पोंस मिल रहा है। इसका S1 Electric Scooter मौजूदा समय में अपनी कटेगरी में सबसे अधिक बिकने वाला मॉडल है। इसे देखते हुए कंपनी अपने लाइनअप Electric Bike को शामिल करने वाली है। Also Read - Electric Scooter में फिर लगी आग, बैटरी में धमाके से जलकर हुआ राख

ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ Bhavish Aggarwal ने पुष्टि की है कि Ola Electric Bike को भारतीय बाजार के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे पहले ओला के ग्रुप प्रेसिडेंट ने Zee Mobility के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस नई बाइक आने की पुष्टि की थी। Also Read - LML Star Electric Scooter की बुकिंग भारत में हुई शुरू, Ola S1 Air और TVS iQube से होगा मुकाबला

भाविश अग्रवाल ने हाल में सोशल मीडिया पर एक पोल कर लोगों से पूछा है कि ‘आपको कौन सी बाइक स्टाइल पसंद है’। पोल में स्पोर्ट्स, क्रूजर, एडवेंचर और कैफे रेसर के ऑप्शन हैं। इससे पता चलता है कि नई बाइक यूथ को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओला 2023 में देश में अपने नए वीइकल्स के बारे में अधिक जानकारी शेयर कर सकती है।

Which bike style do you like

— Bhavish Aggarwal (@bhash) November 10, 2022