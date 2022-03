Ola Electric ने होली के मौके पर S1 Pro का स्पेशल Gerua कलर एडिशन लॉन्च किया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग केवल 17 और 18 मार्च यानी होली के दिन की जा सकती है। कंपनी के को-फाउंडर और CEO भाविश अग्रवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से इसके नए कलर वेरिएंट की घोषणा की है। ट्वीट में कंपनी के CEO ने बताया कि इस स्पेशल कलर एडिशन की परचेज विंडो केवल 17 और 18 मार्च के लिए ही ओपन होगी। Also Read - Ola S1 का प्रोडक्शन बंद, डिलीवरी पाने के लिए कस्टमर्स को S1 Pro में करना होगा अपग्रेड

Ola Electric Scooter को इस गेरुआ कलर के अलावा 10 और रंगों में खरीदा जा सकता है। यूजर्स इस स्कूटर को Ola के ऐप के जरिए बुक कर सकते हैं। इस स्कूटर के नए कलर वेरिएंट को डिजिटली बुक किया जा सकता है। इसकी बुकिंग कंपनी ऐप और वेबसाइट से की जाएगी। Also Read - Simple One इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी जून से होगी शुरू, अभी सिर्फ 1947 रुपये में कर सकते हैं बुक

In between deliveries, the @olaelectric marketing team figured out our Holi plan after all! Also Read - Ola हर दिन बना रहा है 1000 electric scooter, कस्टमर्स को जल्द मिलेगा खरीदने का मौका

Launching the S1 Pro in a beautiful new colour – गेरुआ 🧡!!

Purchase window opens for reservers on 17th and for EVERYONE ELSE on 18th only on the Ola app! Holi hai!🛵⚡ pic.twitter.com/TfbEB8SQD3

— Bhavish Aggarwal (@bhash) March 14, 2022