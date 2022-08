Ola Electric भारत के 75th Independence Day के मौके पर देश एक और वीइकल लॉन्च करने वाली है। यह वीइकल एक नया Electric Scooter होगा। इसके अलावा कंपनी अपनी Electric Car का खुलासा भी कर सकती है। Also Read - 15 अगस्त को लॉन्च होगा नया Ola Electric Scooter, कंपनी नई इलेक्ट्रिक कार से भी हटाएगी पर्दा

Ola Electric ने अनाउंसमेंट की है कि यह 15 अगस्त, 2022 को अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी। इसके लेकर कंपनी टीजर भी जारी कर चुकी है। Also Read - Ola इलेक्ट्रिक 15 अगस्त को करेगी नए प्रोडक्ट की घोषणा, जानें स्कूटर होगा या कार

अपकमिंग Ola Electric Scooter में कुछ फीचर्स इसके मौजूदा स्कूटर की तरह होंगे। इसमें MoveOS 2.0 के अपडेटेड फीचर्स, इको मोड, क्रूज कंट्रोल और नेविगेशन शामिल होंगे। इसके अलावा नए ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में रिमोट एक्सेस जैसे चार्ज स्टेटस, कई मोड में रेंज, ओडोमीटर रीडिंग जैसे कनेक्टेड फीचर्स दिए जा सकते है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक Ola Electric Scooter की रेंज Ola S1 Pro के मुकाबले कम होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें छोटा मोटर दिया जा सकता है। इसके साथ ही नया स्कूटर S1 Pro के मुकाबले अधिक हल्का हो सकता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक अपकमिंग Ola ई-स्कूटर की कीमत S1 Pro से कम होगी। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ओला का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर 1 लाख रुपये से कम कीमत (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया जा सकता है।

Ola इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के अलावा, अपनी पहली Electric Car का कॉन्सेप्ट भी पेश करेगी। हालांकि इसकी डिटेल्स अब तक सामने नहीं आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से अधिक की रेंज मिलेगी।

बता दें ओला इलेक्ट्रिक के CEO Bhawish ने कई मौकों पर कंपनी की अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार को टीज किया है। कंपनी का दावा है कि यह EV भारत में बनी सबसे स्पोर्टी कार होगी।

Happy Independence Day India! 🇮🇳 Excited to reveal everything we’ve been working on, do tune in at 2 pm here https://t.co/C3ESQzBKQy or on https://t.co/lzUzbWbFl7

Jai Hind! pic.twitter.com/qP6gnpVzx3

— Bhavish Aggarwal (@bhash) August 15, 2022