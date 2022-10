Ola S1 Pro भारत में पिछले साल अगस्त महीने में लॉन्च किया गया था। यह OLA कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। हाल ही में कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ‘नवरात्रि स्पेशल डिस्काउंट ऑफर’ पेश किया था। इस ऑफर के तहत स्कूटर पर कंपनी पूरे 10,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर कर रही थी। हालांकि, यह ऑफर पहले सिर्फ 5 अक्टूबर तक ही मान्य रहने वाला था। लेकिन, ग्राहकों के बीच स्कूटर की बढ़ती लोकप्रियता और डिमांड को देखते हुए अब कंपनी ने इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल। Also Read - Diwali 2022 पर लॉन्च होगा नया Ola Electric Scooter, 80000 रुपये से कम होगी कीमत

Ola S1 Pro पर ‘नवरात्रि स्पेशल डिस्काउंट ऑफर’ के तहत 10,000 रुपये सस्ता बेचा जा रहा था। पहले यह ऑफर 5 अक्टूबर तक लाइव रहने वाला था, लेकिन ग्राहकों के बीच बढ़ती डिमांड के देखते हुए अब कंपनी ने इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया है। यह ऑफर अब दिवाली तक लाइव रहने वाला है। अब आप दिवाली 2022 तक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 10,000 रुपये सस्ता खरीद सकते हैं। Also Read - 2022 Ola S1 में मिलेगी 141 किलोमीटर की रेंज और 95kmph की टॉप स्पीड, जानें कीमत

Dussehra ✅

Celebrations ✅

Offer ✅

Last chance to get ₹10,000 off on the Ola S1 Pro so hurry and buy now! pic.twitter.com/Shmq3UKKxQ

— Ola Electric (@OlaElectric) October 5, 2022