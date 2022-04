Ola के Electric Scooter लॉन्च किए जाने के पहले से ही सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि इस ई-स्कूटर से जुड़े ताजा मामले आपको हैरान कर सकते हैं। एक हालिया मामले में Ola S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर की बड़ी खामी का नतीजा इसके कस्टमर को भुगतना पड़ा है। यह हादसा इतना बड़ा था कि राइडर की जान बाल-बाल बची है। Also Read - Electric Scooter की बैटरी फटने से हुआ बड़ा हादसा, Pure EV ने वापस मंगवाए 2000 ई-स्कूटर

मामला गुवाहाटी, असम का है, जहां ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के रीजनरेशन सिस्टम में आई खराबी की वजह से राइडर का एक्सीडेंट हो गया। घटना की जानकारी स्कूटर चलाने वाले शख्स के पिता बलवंत सिंह ने दी है।

बलवंत सिंह ने ट्वीट में बताया, इस साल 26 मार्च को उन्हें Ola S1 Pro की डिलीवरी मिली थी। डिलीवरी के दिन ही उनका बेटा स्कूटर चला रहा था। इस दौरान स्कूटर का सिस्टम खराब हो गया और स्पीड ब्रेकर से ठीक पहले स्कूटर की रफ्तार धीमी होने की बजाय काफी तेज हो गई।

अचानक तेज रफ्तार की वजह से ई-स्कूटर का बैलेंस बिगड़ा और राइडर स्कूटर से नीचे गिर गया। इस हादसे में उन्हें कई चोटें आई हैं। राइडर को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसके दाहिने हाथ में 16 टांके लगे। उनके बाएं हाथ में कई फ्रेक्चर भी आए हैं। हालात यहां तक बिगड़े कि उन्हें सर्जरी के लिए गुवाहाटी से मुंबई ले जाना पड़ा। विक्टिम के बाएं हाथ में पांच तार और एक प्लेट डाली गई है। पिता के दावे के मुताबिक उनकी दो उंगलियां कभी काम नहीं कर सकतीं।

इस एक्सीडेंट के बाद ओला ने 11 अप्रैल को ई-स्कूटर को रिपेयर करने के लिए वापस मंगवाया और मामले की जांच की है। इस मामले पर फिलहाल और अपडेट्स आने बाकी हैं।

ओला स्कूटर से जुड़ा यह कोई पहला मामला नहीं है। कुछ महीने पहले, Ola S1 Pro के एक यूजर ने शेयर किया था कि उसका नया स्कूटर अपने आप रिवर्स मोड में चला गया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके अलावा भी ओला के ई-स्कूटर में गड़बड़ी के कई मामले आ चुके हैं।

ओला के अलावा दूसरी कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन दिनों चर्चा में हैं। ओकिनावा, Jitendra EV और Pure EV के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने के कुछ ताजा मामले सामने आए हैं। इस बीच ओकिनावा और Pure EV ने अपने स्कूटर्स की जांच करने के लिए रिकॉल जारी किया है।

इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से जुड़े एक्सीडेंट के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्शन लिया है। उन्होंने एक ऑफिशियल कमिटी बनाई है जो इन रिपोर्ट्स की जांच करेगी। गडकरी ने यह भी कहा कि स्कूटर की क्वालिटी के लिए नई गाइडलाइंस जल्द ही उपलब्ध होंगी।

