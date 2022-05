विवादों के बीच शुरू हुई Ola S1 Pro की बिक्री, इस बार कीमत भी हुई ज्यादा

Ola S1 Pro की बिक्री विंडो आज, 21 मई 2022 को खुल गई है। पिछले साल अगस्त में लॉन्च होने वाले इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की यह तीसरी सेल है। मगर इस बार यह स्कूटर पहले से महंगे दाम पर बिक रहा है। Also Read - Ola Electric Scooter का रिवर्स मोड बना 'जानलेवा', 65 वर्षीय बुजुर्ग को आईं गंभीर चोटें

कंपनी ने मार्च में बताया था कि अगली बिक्री विंडो में Ola S1 Pro की कीमत बढ़ जाएगी। अब इस बार यह स्कूटर 10,000 रुपये महंगा मिल रहा है। मार्च की सेल में इसकी कीमत 1,29,999 रुपये थी, लेकिन अब यह 1,39,999 रुपये हो गई है। Also Read - आग लगने की घटनाओं के बाद भी Ola Electric बनी नंबर 1, जानिए दूसरे पर कौन?

Ola Electric कुछ वक्त से विवादों में घिरा हुआ है। स्कूटर में अपने आप आग लगने के कई मामले सामने आए, जिसकी वजह से कंपनी ने पिछले महीने अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की 1,441 यूनिट्स को टेस्टिंग के लिए वापस भी बुलाया था। Also Read - फुल चार्ज पर सिर्फ 44 किलोमीटर चला Ola Electric Scooter, नाराज मालिक ने लगा दी आग

PURCHASE WINDOW TO BUY THE OLA S1 PRO IS LIVE NOW FOR ALL! 🛵 It’s time to #EndICEage 😎 Head to the Ola App now ⚡ pic.twitter.com/qRgJzzWQCb

इसके साथ ही कस्टमर्स ने कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर में कई तरह की दूसरी परेशानियों को लेकर भी सोशल मीडिया पर शिकायत की। एक परेशान कस्टमर द्वारा स्कूटर को गधे से बांधकर चलाने और दूसरे द्वारा उसपर तेल छिड़ककर आग लगा देने जैसे मामले भी देखने को मिले।

इसी दौरान कंपनी पर फर्जी ट्विटर अकाउंट की मदद से शिकायत करने वाले कस्टमर्स को ट्रोल करने के आरोप भी लगे। Ola S1 और Ola S1 Pro की नई बिक्री विंडो इन्हीं विवादों के बीच खुली है।

Ola CEO Bhavish Aggarwal ने बताया था कि कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल 21 मई से शुरू होगी और आज यह लाइव हो गई है। इन्होंने ट्वीट किया था कि इस वीकेंड ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री विंडो सभी के लिए खोली जाएंगी। जिन कस्टमर ने रिजर्वेशन कर रखा है, उन्हें इस बिक्री विंडो में स्कूटर खरीदने के लिए अर्ली एक्सेस भी मिलेगा।

Opening the purchase window this weekend for all.

Those who have reserved will get early access. More details in email.

Test ride camps also open in 5 cities starting tomorrow and ofcourse deliveries will be in #HyperMode. #EndICEage ⚡ pic.twitter.com/bcygnALvDc

— Bhavish Aggarwal (@bhash) May 18, 2022