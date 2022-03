Ola S1 Pro की कीमत में होगा इजाफा, पुरानी कीमत पर खरीदने का आज आखिरी मौका

Ola Electric ने इस हफ्ते कस्टमर्स को Ola S1 Pro खरीदने का मौका दिया। कंपनी के CEO Bhavish Aggarwal ने बताया था कि इस इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की तीसरी सेल विंडो 17 मार्च से 18 मार्च तक खुली रहेगी। इसके साथ ही Aggarwal ने बताया कि इस सेल के बाद कंपनी Ola S1 Pro की कीमत को बढ़ा देगी। Also Read - Gerua कलर में लॉन्च हुआ Ola S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर, होली तक कर सकेंगे बुक

Ola Electric ने ना ही नई कीमत अनाउन्स की और ना ही यह बताया कि यह बढ़ोतरी सिर्फ प्रो वेरिएंट के लिए होगी या फिर स्टैंडर्ड मॉडल पर भी इस प्राइस-हाइक का असर होगा। लेकिन कस्टमर्स को राहत देते हुए कंपनी सीईओ ने अब Ola S1 Pro की सेल विंडो को बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि कस्टमर्स के पास अभी भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को पुरानी कीमत पर खरीदने का मौका है।

Bhavish Aggarwal ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि कस्टमर्स के पास Ola S1 Pro को 1,29,999 रुपये की कीमत पर खरीदने का यह आखिरी मौका है। तीसरी सेल विंडो के बंद होने पर कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत को बढ़ा देगी। आप इस ट्वीट को नीचे देख सकते हैं:

Thanks to all who’ve purchased S1 Pro already and special thanks to those who’ve bought their 2nd or 3rd S1 Pro!

Last chance to get it for 129,999. We’ll be raising prices in the next window. This window ends 18th midnight!😊

Buy now, only on the Ola app! pic.twitter.com/I7FF0GlXQD

— Bhavish Aggarwal (@bhash) March 17, 2022