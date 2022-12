Ola S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो 10 हजार रुपये की बचत की जा सकती है। दरअसल, Ola Electric ने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कई ऑफर्स का ऐलान किया है, जिसमें Zero Down Payment, लोअर इंटरेस्ट रेट और EMI के ऑप्शन हैं। इसमें ओला के हाइपरचार्ज नेटवर्क का इस्तेमाल करने पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और यह सर्विस एक साल तक के लिए मुफ्त होगी। Also Read - Ola Electric Scooter Scam: ओला स्कूटर खरीदने वालों को लगा करोड़ों का चूना, Delhi Police ने किया 20 लोगों को गिरफ्तार

ओला इलेक्ट्रिक ने सितंबर में ओला एस 1 प्रो पर 10 हजार रुपये के डिस्काउंट का ऐलान किया था और अब उसे इस साल के आखिर तक बढ़ा दिया है। फाइनेंशियल बेनेफिट्स की बात करें तो इसमें जीरो डाउन पेमेंट के साथ ही जीरो प्रोसेसिंग फीस की सुविधा देखने को मिल सकती है। यूजर्स चाहें तो 2499 रुपये तक की किस्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

OLA Electric S1 Pro की खूबियां

OLA Electric S1 Pro स्कूटर की खूबियों की करें तो इसमें कॉम्पैक्ट डिजाइन मिलता है। यह देखने में काफी आकर्षक नजर आता है। इसमें 116 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिलती है। कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट्स पर दावा किया है कि यह सिर्फ 2.9 सेकेंड में 40 किलोमीटर तक की स्पीड पर पहुंच जाती है। ओला ने बताया है कि यह सिंगल चार्ज में 170 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देती है। कंपनी ने इस स्कूटर को कुल 11 कलर वेरिएंट में पेश किया है।

इलेक्ट्रिक स्कूटर के अन्य फीचर

OLA Electric S1 Pro में 8.5 kW (11.3 bhp) के पीक पावर आउटपुट के साथ एक हाइपरड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है। ओला ने अपने स्कूटर में 7. इंच का टीएफटी स्क्रीन का इस्तेमाल किया है। इसमें क्रूज कंट्रोल के अलावा कई अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं।

ओला इलेक्ट्रिक के इसके अलावा ओला एस 1 और ओला एस 1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मौजूद है। सबसे किफायती वेरियंट ओला एस 1 है और इसे साल की पेश किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट्स पर लिस्टेड जानकारी के मुताबिक, इसकी शुरुआती कीमत 84999 रुपये है। यह सिंगल चार्ज पर 101 किलोमीटर की स्पीड देती है।