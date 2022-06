PMV Electric नाम की एक स्टार्टअप कंपनी EaS-E इलेक्ट्रिक क्वाड्रिसाइकिल लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। कंपनी इसे जुलाई में लॉन्च कर सकती है। हालांकि, इसका प्रोडक्शन शुरू होने में थोड़ा समय लग सकता है। Also Read - Top 5 Long Range Electric Cars: भूल जाइए बैटरी खत्म होने की टेंशन, ये 5 इलेक्ट्रिक कारें देती हैं हाइजेस्ट रेंज

इस Mini Electric Car की कीमत बाजार में मौजूद दूसरी इलेक्ट्रिक कारों के मुकाबले काफी कम हो सकती है। जाहिर है इन दिनों मार्केट में इलेक्ट्रिक वीइकल्स की डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन इनकी ऊंची कीमतों की वजह से कस्टमर इन्हें खरीदने में परहेज करते हैं। ऐसे में यह अपकमिंग EV कस्टमर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। Also Read - Solar City Car: आ गई सोलर एनर्जी से चलने वाली मिनी इलेक्ट्रिक कार, रेंज-टॉप स्पीड और फीचर्स हैं जबरदस्त

इस मिनी इलेक्ट्रिक कार की लंबाई 2915 mm, ऊंचाई 1600 mm और चौड़ाई 1157 mm है। इसके अलावा यह 2080 mm वीलबेस के साथ आती है। EaS-E में 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है। Also Read - Mahindra eXUV300 इलेक्ट्रिक SUV 2023 में होगी लॉन्च, कंपनी ने किया कन्फर्म

इस इलेक्ट्रिक कार में DRL, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, LCD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एसी, रिमोट कीलेस एंट्री, पावर विंडोज, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर मिरर, AM / FM / ब्लूटूथ / यूएसबी, रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर दिए जाएंगे।

Presenting the bright sunny shade, Funky yellow EaS-E 2 !!

A 2 seater (Tandem, back to back seating like a fighter jet) fully electric smart car for everyday commute.https://t.co/2ZY9dSvh8e pic.twitter.com/zrj6i0i76X

— PMV ELECTRIC (@PMVElectric) May 27, 2021