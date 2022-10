रेनो अपनी Renault 4 को दोबारा लाने की तैयारी कर रही है। यह कंपनी की अब तक की सबसे पॉपुलर कारों में से एक है। यह एंट्री-लेवल हैचबैक 1960 के दशक की शुरुआत से 1990 के दशक के बीच तक ग्लोबल मार्केट में सेल के लिए उपलब्ध थी। अब इसे नए अवतार में पेश किया जाएगा। Also Read - Volvo EX90: नवंबर में आ रही वॉल्वो की सबसे सेफ Electric SUV, मिलेगी 498 किलोमीटर तक की रेंज

कंपनी ने अपकमिंग Renault 4 कॉन्सेप्ट का टीजर जारी किया है। इससे 17 अक्टूबर, 2022 को ग्लोबली पेश किया जाएगा। नया अपकमिंग मॉडल एक इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर होगा और इसे कम्बशन इंजन के साथ पेश नहीं किया जाएगा। सिर्फ Renault 4 ही नहीं, कंपनी Renault 5 हैचबैक को भी फिर से पेश करेगी।

#Renault revives an icon. a 100% #electric tribute will be on show in hall 6 at #ParisMotorShow, October 17-23.

more info: https://t.co/qXEZ0Zvx5y​

*show car not available for purchase pic.twitter.com/4MCvKAOVgb

— RenaultUK (@renault_uk) October 4, 2022