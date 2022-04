Rolls Royce ने भारत में नई सिडैन घोस्ट ब्लैक बैज (Ghost Black Badge) को शो किया है। इस नई जनरेशन की घोस्ट सिडैन में जबरदस्त पावर और डायनेमिक्स मिलते हैं। इसे भारत में जल्द लॉन्च किया जा सकता है। Also Read - JCB का नाम तो कई बार सुना होगा, पर नहीं जानते होंगे इसकी ये खास बातें

स्टाइल के मामले में, घोस्ट ब्लैक बैज में कई एलेमेंट्स Rolls Royse की दूसरी कारों के जैसे हैं। यह काफी हद तक कलिनन, व्रेथ और डॉन जैसी प्रीमियम कारों से मेल खाती है। इसके साथ ही यह कार खास तौर पर यंग एज ग्रुप के कस्टमर्स के लिए डिजाइन की गई है।

कार के एक्सटीरियर का ब्राइटवर्क, ग्रिल और ब्लैक-आउट स्पिरिट ऑफ एक्स्टसी के लिए दिए गए डार्क क्रोम शेड इसे जबरदस्त लुक देते हैं। इसके अलावा, यह वर्जन कार्बन फाइबर बैरल के साथ अलॉय के नए बीस्पोक सेट से लैस है। सभी रोल्स रॉयस कारों की तरह, घोस्ट ब्लैक बैज को कस्टमर्स मुताबिक कस्टमाइज करवाया जा सकता है। कस्टमर इसके लिए 44,000 से अधिक कलर ऑप्शन्स में से चुन सकते हैं। हालांकि इस सीरीज के लिए ब्लैक कलर सबसे पॉपुलर है।

On location in #SouthAfrica, #BlackBadge #Ghost combines the purity of Ghost with the rebellious aura of Black Badge.#BlackBadgeGhost pic.twitter.com/pe8KX5rwUk

— Rolls-Royce Motor Cars (@rollsroycecars) April 20, 2022