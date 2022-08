Royal Enfield पिछले कुछ समय से Himalayan 450 पर काम कर रही है। नई मोटरसाइकल भारत में लॉन्च होने के बाद BMW G310GS, Hero Xpulse 300 और KTM 390 एडवेंचर से मुकाबला करेगी। Also Read - Royal Enfield Hunter 350 भारत में हुआ लॉन्च, भरपूर धूम मचाएगा इसका आकर्षक डिजाइन और पॉवरफुल इंजन

Royal Enfield Himalayan 450 को हाल में स्पॉट किया गया है। इसकी तस्वीरों से नए स्पाई शॉट्स से इसके साइड व्यू का पता चलता है। नई बाइक Himalayan 411 के मुकाबले बेहतर दिखती है और इसमें कम्फर्ट कुशनिंग मिलने की उम्मीद है।

स्पाई इमेज से मोटरसाइकल के सस्पेंशन सेटअप का पता चलता है, जिसमें अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनो-शॉक शामिल है। स्पाई फोटोग्राफ में दिखाई देने वाले दूसरे पार्ट्स में बोल्टेड सब-फ्रेम, लिक्विड-कूल्ड रेडिएटर, स्प्लिट-स्टाइल सीट्स, 21-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर वायर-स्पोक वील और डिस्क ब्रेक शामिल हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक New Himalayan बाइक में 450 450cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया जाएगा। यह जो 40bhp की पावर और 45Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। इसके साथ 6-स्पीड ट्रांसमिशन मिलेगा। नए मॉडल पर ग्राउंड क्लीयरेंस अधिक मिल सकता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में आगे और पीछे लगेज, पैनियर और जेरी कैन रखने के लिए ट्यूबलर फ्रेम मिलेंगे। इसमें एक नया वर्टिकल माउंटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलेगा। इसके अलावा बाइक में ड्यूल-चैनल स्विचेबल ABS, स्लिप और असिस्ट क्लच, फुल-LED लाइटिंग, थ्रॉटल मैप्स के साथ कुछ राइडिंग मोड और इंस्ट्रूमेंटेशन पर GPS नेविगेशन भी मिलेगा।

इसके साथ ही Himalayan 450 का साइज हिमालयन 411 से थोड़ा बड़ा होगा और बड़े इंजन के कारण इसका वजन भी अधिक होने की उम्मीद है।

Royal Enfield ने हाल में Hunter 350 को लॉन्च किया है। इस बाइक की कीमत 1.50 लाख रुपये से शुरू होती है और 1.69 लाख रुपये तक जाती है। यह कीमत एक्स-शोरूम के मुताबिक है। कंपनी के मुताबिक इस बाइक की टॉप स्पीड 114kmph है। वहीं, इसका माइलेज 36.2kmpl तक जाएगा। इसके साथ ही Royal Enfield Hunter 350 की फ्यूल कैपेसिटी 13 लीटर की है।

Within a week of its launch, the Hunter 350 was already spotted chilling at 17582ft above sea level. Now that’s dope!#Hunter350 #AShotOfMotorcycling #HappyHunting #RidePure #PureMotorcycling pic.twitter.com/uzX0uTxUYf

— Royal Enfield (@royalenfield) August 10, 2022