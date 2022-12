Suzuki Motorcycle India ने देश में Burgman Street 125 स्कूटर का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। इसे Suzuki Burgman Street EX नाम दिया गया है। इस नए वेरिएंट में कुछ फीचर अपग्रेड और हार्डवेयर अपडेट किए गए हैं। Also Read - 2023 Vespa GTS से हटा पर्दा, जानें डिजाइन से लेकर इंजन तक की डिटेल

नए Burgman Street EX स्कूटर में 12 इंच का रियर वील शॉड दिया गया है। इसमें 10 इंच के छोटे यूनिट और 90/100 सेक्शन टायर की जगह 100/80 सेक्शन टायर है। इसमें साइलेंट स्टार्टर सिस्टम और इंजन ऑटो स्टार्ट-स्टॉप फंक्शन भी है। बड़ा पहिया इसकी स्टेबिलिटी और कम्फर्ट कोशेंट बढ़ाएगा। इसके अलावा 25mm लंबा वीलबेस इसके राइडिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाता है। इन सभी अपडेट के साथ, नए वेरिएंट का वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया है। Also Read - 2023 Yamaha XMax 300 स्कूटर टेस्टिंग के दौरान हुआ स्पॉट, जानें क्या होंगे बदलाव

Crafted for the ones who always want to make their life more special than ever. The new Suzuki #BurgmanStreetEX with the latest technology makes it more #SpecialThanEver before. Also Read - TVS Ntorq 125 Race Edition भारत में हुआ लॉन्च, जानें कितनी है कीमत

