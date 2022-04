सुजुकी इंडिया मोटरसाइकल (Suzuki Motorcycle India) ने 250cc एडवेंचर बाइक, V-Strom SX को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 2.11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है। Suzuki V-Strom SX स्टाइल और फीचर्स के मामले में बेहद शानदार है। मोटरसाइकल का चेसिस भी काफी जबरदस्त है। मोटरसाइकल में 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन मिलता है। इसमें 12-लीटर का मेटल फ्यूल टैंक दिया गया है। Also Read - 2022 Kia Seltos और Sonet Facelift भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स

वी-स्ट्रॉम एसएक्स यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है। इसमें डिजिटल एलसीडी स्क्रीन, व्हाट्सऐप अलर्ट, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, ईटीए इन्फॉर्मेशन समेत कई शानदार फीचर दिए गए हैं। यह मोटरसाइकल सुजुकी राइड कनेक्ट एप्लीकेशन से लैस है। इस फीचर के जरिए मोबाइल फोन को सिंक करके इनकमिंग कॉल, एसएमएस अलर्ट, व्हाट्सऐप अलर्ट, मिस्ड कॉल, फोन बैटरी लेवल जैसी डिटेल देखी जा सकती है। मोटरसाइकल के डिजाइन हाइलाइट्स में टू-पीस सीट, एलईडी टेल-लाइट के साथ डुअल-टोन टेल सेक्शन और लगेज कैरियर शामिल हैं। बाइक कलर ऑप्शन- चैंपियन यलो, पर्ल ब्लेज ऑरेंज और ग्लास स्पार्कल ब्लैक में आती है। इसका वजन 167kg है।

Introducing the all-new Suzuki V- Strom SX! A capable Sport-Adventure tourer which is equally at home in the city and highways, as it is on rough, rocky terrains. Thanks to its lightweight versatile crossover design.

Meet #MasterOfAdventure: https://t.co/Ax0JA798yn#SuzukiIndia pic.twitter.com/lSAX8VkaNT

— Suzuki Motorcycle India (@suzuki2wheelers) April 7, 2022