2023 Auto Expo में Tata Motors कई नए और अपडेटेड मॉडल्स लाएगी। इनमें Electric Vehicles (EVs) और ADAS टेक्नोलॉजी डिस्प्ले जैसी खूबियां दी जाएंगी। इस मेगा ऑटोमोटिव इवेंट से एक दिन पहले, कंपनी ने अपनी Upcoming Electric Range के लिए टीजर जारी किया है। यह 2023 Auto Expo में डेब्यू करेगी।

Tata Altroz ​​EV की बात करें तो इसकी देश में लंबे समय से टेस्टिंग की जा रही है। फिलहाल टाटा ने अभी तक अपने पावरट्रेन डिटेल का खुलासा नहीं किया है, लेकिन नए मॉडल के Nexon EV Prime जैसे ई-सेटअप मिलने की उम्मीद है। यह सबकॉम्पैक्ट Electric SUV 30.2kWh के बैटरी पैक के साथ आती है। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 129bhp की पावर जनरेट कर सकता है। इसे एक बार चार्ज करने पर 312 किलोमीटर की ARAI-सर्टिफाइड रेंज देती है।

We're all set to unveil the future of India's mobility at the Auto Expo 2023. Are you ready? 😎

Stay tuned. 11th January, 2023.#AutoExpo2023 #MovingIndia #EvolveToElectric pic.twitter.com/yJzopVGisB

— Tata Passenger Electric Mobility Limited (@Tatamotorsev) January 9, 2023