Tata Motors इन दिनों Electric Vehicle सेगमेंट में लीड पर है। वहीं कुछ समय पहले कंपनी ने साल 2027 तक 10 नए इलेक्ट्रिक वीइकल (EV)लाने की प्लानिंग का खुलासा किया है। हाल में, ऑटोमेकर ने Tata Avinya कॉन्सेप्ट मॉडल को पेश किया था। कंपनी के EV लाइनअप में Tiago EV, Altroz EV, Punch EV और Sierra EV को शामिल किया जाएगा। अब इसकी Tata Harrier जैसी Electric SUV के प्रोडक्शन को ग्रीनलाइट मिल गई है। Also Read - Tata Safari, Nexon और Harrier के स्पेशल Jet Edition भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, Tata Harrier Electric अब अपने अल्फा टेस्टिंग फेज में एंट्री कर चुकी है। हालांकि इसे कब लॉन्च किया जाएगा, इस बारे में कोई ऑफिशियल डिटेल मौजूद नहीं है। उम्मीद है टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक को 2023 के मिड तक भारतीय बाजार में पेश किया सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि Tata Punch EV फिलहाल बीटा टेस्टिंग फेज में है, जिसे 2023 में लॉन्च किया जा सकता है। Also Read - Tata Safari, Nexon और Harrier को जल्द मिलेगा नया अवतार, इंजन और फीचर्स में होंगे बदलाव

बता दें इस साल World EV Day पर, टाटा मोटर्स ने Tata Tiago EV को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है। यह कंपनी की सबसे सस्ती, एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार नए इलेक्ट्रिक मॉडल को अगले कुछ हफ्तों में पेश किया जा सकता है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि Tiago EV में Tigor जैसा 26kWh या Nexon की तरह 30.2kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है। फुल चार्ज होने पर इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक होने की संभावना है। वहीं उम्मीद है कि Tiago EV के बाद कंपनी Tata Altroz EV को लॉन्च कर सकती है। Also Read - आ रही Tata Safari Petrol! Mahindra Scorpio-N और MG Hector Plus से होगा मुकाबला

This #WorldEVDay, we are excited to announce our newest EV- the Tiago.ev!

Watch Mr. Shailesh Chandra, MD, TPEM & TMPVL, give a glimpse of how we are leading the next phase of the EV market expansion here: https://t.co/hEpWrNsNHg

Get ready to Go.ev#Tiagoev #EvolveToElectric

— Tata Passenger Electric Mobility Limited (@Tatamotorsev) September 9, 2022