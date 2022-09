Tata Motors ने Harrier SUV के दो नए वेरिएंट XMS और XMAS लॉन्च किए हैं। नए XMS और XMAS वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ और टॉप मॉडल के कई फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने Tata Safari के लिए भी दो नए वेरिएंट XMS और XMAS लॉन्च किए हैं। Also Read - इस दिन उठेगा Tata Tiago EV से पर्दा, जानें कितनी होगी कीमत

Tata Harrier के XMS, XMAS वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है। यह पहले सिर्फ XT+, XTA+, XZ+, XZA+, XZS और XZAS वेरिएंट में उपलब्ध था। ये दोनों वेरिएंट XM और XMA ट्रिम के ऊपर आते हैं। नए हैरियर XMS और XMAS वेरिएंट में ऑटोमैटिक हेडलैंप, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, 8-स्पीकर सिस्टम, रेन-सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ORVM) और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि XMS और XMAS में सेंट्रल लॉकिंग नहीं हैजबकि XM और XMA वेरिएंट पर यह फीचर मौजूद है।

मशीनरी के मामले में नए हैरियर वेरिएंट में कोई अपडेट नहीं किया गया है। इसके साथ अभी भी 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलता है, जो 170hp की पावर और 350Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके XMS वेरिएंट में जहां 6-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स मिलता है, वहीं XMAS वेरिएंट में 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है।

Tata Harrier XMS की कीमत 17.20 लाख रुपये है। वहीं Tata Harrier XMAS की कीमत 18.50 लाख रुपये है। यह कीमत एक्स-शोरूम के मुताबिक है।

Introducing the All-New SAFARI XMAS & XMS for you to upgrade your journeys through the unchartered terrains and #ReclaimYourLife.

Book Now- https://t.co/BZCgIjKCL8#Safari #TataSafari #XMAS #XMS #TataMotorsPassengerVehicles #Adventure #SUV #SUVLife pic.twitter.com/UIXu0VW5ht

— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) September 16, 2022