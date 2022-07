Tata Safari से लेकर Scorpio तक महंगी हुई टाटा की कारें, जानें कितने बढ़े दाम

Tata Motors ने अपने पैसेजंर व्हीकल की कीमतों में इजाफा करने की घोषणा कर दी है। इसका मतलब है कि अब लोगों को भारत में टाटा की कारें खरीदने के लिए पहले से अधिक पैसे खर्च करने होंगे। कंपनी ने शनिवार यानी 9 जुलाई को घोषणा की है कि पूरी पैसेंजर रेंज वाले वाहनों की कीमत में वेरिएंट और मॉडल के आधार पर औसतन 0.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही टाटा मोटर्स ने यह भी कहा कि बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू होंगी। आइये, डिटेल में जानते हैं। Also Read - Best 5 SUV Under 20 lakhs in India: New Tata Safari से लेकर Jeep Compass तक, 20 लाख रुपये से कम वाली ये SUVs हैं दमदार

Tata Motors ने बढ़ाए अपनी कारों के दाम

कंपनी ने बढ़ी हुई इनपुट लागत का हवाला देते हुए कारों के दाम बढ़ा दिए हैं। घरेलू बाजार में कंपनी की लोकप्रिय कारों में Punch, Nexon, Safari और Harrier शामिल है। साल 2022 में यह पहली बार नहीं है जब कंपनी ने अपनी कारों के दाम बढ़ाएं है। इससे पहले भी कार निर्माता ने साल की शुरुआत जनवरी, 2022 में अपने पैसेंजर व्हीकल रेंज की कीमतों में 0.9% की बढ़ोतरी की थी।

हालांकि, कंपनी ने कहा था कि जो ग्राहक 18 जनवरी, 2022 को या उससे पहले अपनी कार बुक करते हैं, उन्हें वह पुराने दाम में ही मिलेंगी। 19 जनवरी, 2022 से नए दाम लागू किए गए थे। इसके अलावा पिछले साल अगस्त में कंपनी ने वेरिएंट और मॉडल के आधार पर अपने पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में औसतन 0.8% की वृद्धि की थी।

इन वाहनों के दाम भी बढ़े

हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपनी पूरी कमर्शियल रेंज वाले वाहनों की कीमतों में भी बदलाव किया था। इस रेंज के वाहनों की कीमत में 1.5 प्रतिशत से लेकर 2.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें 1 जुलाई से लागू कर दी गई हैं।

कंपनी जल्द लॉन्च कर सकती है Tata Nexon CNG

टाटा जल्द ही भारत में Tata Nexon CNG कार लॉन्च कर सकती है। इसे कुछ समय पहले टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि मॉडल को 1.2 लीटर रेवोट्रॉन टर्बो पेट्रोल इंजन और दो गियरबॉक्स ऑप्शन्स के साथ लाया जा सकता है।

इनमें से एक 6-स्पीड मैनुअल और एक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च हो सकता है। हालांकि, मौजूदा मॉडल के मुकाबले SUV का CNG वेरिएंट कम पावरफुल होने की उम्मीद है। फिर भी इसकी माइलेज बेहतर हो सकती है। हालांकि, CNG किट की वजह से कार में कम बूट स्पेस मिल सकता है। इसके अलावा Tata Nexon CNG वेरिएंट में कोई दूसरे बदलाव देखने को मिलेंगे।