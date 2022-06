टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने मई 2022 में भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार मेकर बनने के लिए हुंडई (Hyundai) को पछाड़ दिया है। टाटा ने मई 2022 में 43,341 यूनिट्स की बिक्री के साथ हुंडई को लगभग 1,048 यूनिट्स से पीछे छोड़ दिया है। कोरियाई ब्रांड हुंडई ने मई के महीने में कुल 42,293 गाड़ियां बेची हैं। Also Read - जल्द लॉन्च होगी 2022 Hyundai Venue Facelift, नई Maruti Brezza से होगा मुकाबला

यह पहली बार नहीं है जब Tata Motors बिक्री के मामले में हुंडई से आगे निकली है। हुंडई ने पिछले 6 महीनों में दूसरी बार टाटा मोटर्स से अपना नंबर 2 स्थान गंवाया है।दिसंबर 2021 में भी कंपनी ने मारुति सुजुकी के बाद दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया था। Also Read - Toyota Hyryder: Maruti और टोयोटा मिलकर लाएंगी नई SUV, Creta और Seltos को मिलेगी जबरदस्त टक्कर

टाटा ने मई 2022 में रिकॉर्ड ईवी सेल भी दर्ज की, जिसमें 3,454 यूनिट्स की बिक्री हुई। Also Read - Tata Motors: टाटा मोटर्स ने बनाया शानदार रिकॉर्ड, एक साल में फाइल किए 125 पेटेंट

हुंडई मोटर कंपनी ने मई 2022 में भारतीय बाजार में 42,293 कारों और एसयूवी की सेल की। इसमें साल-दर-साल बिक्री में 69.17 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई। वहीं मई 2022 में, कंपनी का एक्सपोर्ट मई 2021 में बेची गई 5,702 यूनिट्स से 57.31 प्रतिशत बढ़कर 8,970 यूनिट हो गया।

कंपनी ने मई 2022 में कुल 51,263 यूनिट्स (डोमेस्टिक + एक्सपोर्ट) बेची हैं, जिसमें साल-दर-साल सेल में 66.96% की ग्रोथ दर्ज की गई।

टाटा मोटर्स ने मई 2022 में पैसेंजर वीइकल सेगमेंट में 43,341 कारों की सेल की है। यह सालाना आधार पर 185% की भारी सेल ग्रोथ है। कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में 15,181 पैसेंजर वीइकल की डिलीवरी की थी। इसके साथ ही टाटा ने मई 2022 में 39,887 ICE पैसेंजर वीइकल्स की सेल की। वहीं पिछले साल इसी महीने में 14,705 यूनिट्स बेची गई थीं। मई 2022 में कंपनी ने कुल 3,454 इलेक्ट्रिक वीइकल बेचे हैं, जिसमें 62 फीसदी का भारी उछाल दर्ज किया गया।

मौजूदा समय में, Tata Motors के इंडियन लाइन-अप में Tiago, Tigor, Punch, Nexon, अल्ट्रोज, हैरियर और सफारी जैसे कई मॉडल शामिल हैं। हाल ही में, ब्रांड ने अपनी SUV रेंज का नया काजीरंगा एडिशन लॉन्च किया है।

Tata Motors Sales Release – May 2022.

To know more, visit: https://t.co/de3YnLo0PO#ConnectingAspirations pic.twitter.com/LMvjTulFql

— Tata Motors (@TataMotors) June 1, 2022