Tata Motors ने अपडेटेड Nexon EV को 30.2 kWh बैटरी के साथ लॉन्च किया है। नए अपडेट और फीचर्स के साथ कंपनी ने इस नए मॉडल को Tata Nexon EV Prime नाम दिया है। सबसे ज्यादा बिकने वाली इस इलेक्ट्रिक कार में कई हाई-एंड फीचर्स मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि Nexon EV के मौजूदा मालिकों को भी यह अपडेट एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड के जरिए मुफ्त में मिलेगा। Also Read - Tata Nexon EV में लगी आग, टाटा मोटर्स ने कहा- हो रही है जांच

Nexon EV Prime को तीन कलर ऑप्शन- सिग्नेचर टील ब्लू, ग्लेशियर वाईट और डायटोना ग्रे में खरीदा जा सकता है। यह Electric SUV कुल 35 मोबाइल ऐप-बेस्ड कनेक्टेड फीचर्स के साथ आती है। इसमें रिमोट कमांड, वीइकल ट्रैकिंग से लेकर ड्राइविंग बिहेवियर एनालिटिक्स, नेविगेशन और रिमोट डायग्नोस्टिक्स शामिल हैं। Also Read - Tata Nexon EV Max Vs MG ZS EV: रेंज, बैटरी, फीचर्स और कीमत के मामले में कौन सी कार है बेहतर, जानिए डिटेल

We are so thrilled to introduce to you – The Nexon EV Prime!

India’s No.1 EV now with new intelligent features-

•Multi-Mode Regen

•Cruise Control

•i-TPMS

•Smartwatch connectivity and more for your EVeryday drives

<1/2> pic.twitter.com/IfeidiZpQC Also Read - ज्यादा रेंज और शानदार फीचर्स के साथ लॉन्च हुई Tata Nexon EV MAX, जानिए कीमत

— Tata Passenger Electric Mobility Limited (@Tatamotorsev) July 12, 2022