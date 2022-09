Tata Motors के पास Electric Vehicle सेगमेंट में जबरदस्त कारें हैं। इसी के साथ कंपनी अपने मौजूदा मॉडल्स के इलेक्ट्रिक वर्जन समेत कई नए इलेक्ट्रिक वीइकल्स पर काम कर रही है। इसके EV लाइनअप में Tigor, Nexon और Tiago के इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं। इन तीनों मॉडल्स में फ्यूल टैंक स्पेस और बूट फ्लोर में फिट किए गए कस्टम स्प्लिट-बैटरी पैक की सुविधा मिलती है। इसी के साथ कंपनी जल्द ही कुछ और नए EV लाने वाली है। Also Read - Tiago EV vs Tigor EV vs Nexon EV: टियागो, टिगोर या नेक्सॉन? जानिए कौन सी इलेक्ट्रिक कार है बेहतर

टाटा मोटर्स साल 2025 के आखिर तक 5 नए Electric Vehicles लॉन्च करने वाली है। ब्रांड की न्यू जनरेशन EVs बड़े बैटरी पैक के लिए मौजूदा प्लेटफॉर्म के अपडेटेड वर्जन पर बनाए जाएंगे। इसी के साथ कंपनी अगले 2 सालों में, 3 नए इलेक्ट्रिक वीइकल लॉन्च करेगी। इनमें से दो इसके मौजूदा मॉडल के इलेक्ट्रिक वर्जन होंगे। कंपनी Tata Altroz और Punch Compact SUV के इलेक्ट्रिफाइड वर्जन को लॉन्च करेगी। इसके अलावा, कंपनी 2024 में नई Curvv कॉन्सेप्ट पर बेस्ड Electric SUV Coupe लॉन्च करेगी।

Tata Punch EV और Tata Altroz EV लाएगी कंपनी

Tata Punch EV और Tata Altroz EV को 2023 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। दोनों मॉडलों में नेक्सॉन ईवी की तरह टाटा की Ziptron पावरट्रेन टेक्नोलॉजी से लैस बैटरी पैक दिए जाने की उम्मीद है। इन दोनों इलेक्ट्रिक मॉडल की रेंज 300 किलोमीटर से अधिक होगी। इसके अलावा Tata Curvv बेस्ड EV को 40kWh बैटरी पैक के साथ पेश किया जाएगा, जो 500km तक की रेंज के साथ आएगा।

Tata Sierra और Avinya EV भी होंगी लॉन्च

टाटा मोटर्स Sierra इलेक्ट्रिक वीइकल भी तैयार कर रही है, जो सिग्मा आर्किटेक्चर पर बनाया जाएगा। टाटा नेSierra EV कॉन्सेप्ट को 2020 Auto Expo में शो किया था। इसके अलावा कंपनी ने कुछ समय पहले Avinya EV कॉन्सेप्ट को भी पेश किया था। Avinya EV को 2025 में लॉन्च किया जाएगा।

Tata Tiago EV हाल में हुई है लॉन्च

Tata Motors ने हाल में नई Tiago EV लॉन्च की है। यह देश की सबसे किफायती पैसेंजर Electric Car है। सीधे तौर पर समझें तो यह पेट्रोल-टियागो का इलेक्ट्रिक वर्जन है। नए मॉडल की कीमत 8.49 लाख रुपये से 11.79 लाख रुपये के बीच है। इसे दो बैटरी पैक – 19.2kWh और 24kWh के साथ पेश किया गया है।