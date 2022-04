टाटा मोटर्स (Tata Motors) 6 अप्रैल, 2022 को नए इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट (Electric SUV Concept) को पेश करने के लिए तैयार है। कंपनी ने 6 अप्रैल को होने वाले इवेंट के लिए मीडिया इनवाइट शेयर किया है। इसमें कंपनी ने सिग्नल दिया है कि अपकमिंग मॉडल “इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट” होगा। लॉन्च से पहले अपकमिंग एसयूवी से जुड़ी कई टीजर इमेज सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह Tata Nexon EV Coupe कॉन्सेप्ट हो सकता है। Also Read - Tata Motors का अपकमिंग इलेक्ट्रिक वीइकल 6 अप्रैल को होगा भारत में लॉन्च, हो सकती है नई टाटा नेक्सन

रिपोर्ट्स के अनुसार, टाटा मोटर्स पिछले कुछ समय से नेक्सॉन के नए वर्जन पर कूप बॉडी स्टाइल के साथ काम कर रही है। पहले टाटा मोटर्स की प्लानिंग फरवरी में होने वाले 2022 ऑटो एक्सपो में एक कॉन्सेप्ट के रूप में नेक्सॉन कूप को पेश करने की थी, लेकिन ऑटो एक्सपो को अगले साल जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में कंपनी ने खुद ही इस कॉन्सेप्ट को रिवील करने का फैसला लिया है। हालांकि, बाजार में इसे लॉन्च होने में अभी कुछ समय बाकी है। 2024 तक नेक्सॉन कूप को शोरूम में देखने की उम्मीद की जा सकती है। Also Read - Tata से लेकर BMW तक, 1 अप्रैल से इतनी महंगी हो जाएंगी कारें

A New Electric SUV concept unveils tomorrow at 12 PM IST.

