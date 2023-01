Tata Motors ने Nexon EV की कीमतों में 85,000 रुपये तक की कटौती की है। इसी के साथ Tata Nexon EV Max की रेंज भी बढ़ा दी गई है। अब यह Electric Car सिंगल चार्ज पर 437 किलोमीटर से बढ़कर 453 किलोमीटर की रेंज देगी। Also Read - Maruti की बड़ी तैयारी! भारत में लाएगी Electric SUV, Nexon EV Max और Mahindra XUV400 से होगा मुकाबला

Tata Nexon EV Prime की बात करें तो यह 3 वेरिएंट्स – XM, XZ+ और XZ+ Lux में उपलब्ध है। ये वेरिएंट 3.3kW चार्जर के साथ 30.2kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध हैं। इसके बेस मॉडल की कीमत में 50,000 रुपये की कमी की गई है, जबकि टॉप-स्पेक मॉडल अब 85,000 रुपये सस्ता हुआ है।

Tata Nexon EV के स्पेसिफिकेशन

Nexon EV Prime में 30.2kWh का बैटरी पैक मिलता है। यह फ्रंट-एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है। कंपनी का दावा है कि इसका इलेक्ट्रिक मोटर में 129PS की पावर और 245Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह 2 मोड के साथ आती है – ड्राइव और स्पोर्ट्स। Nexon EV Prime एक बार चार्ज करने पर 312km की रेंज दे सकती है। 15A AC वॉल सॉकेट से इसकी बैटरी को 8 घंटे में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है।

Nexon EV Max में फ्रंट-एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। यह 40.5kWh बैटरी पैक से पावर लेती है। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 143PS और 250Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 3 मोड के साथ आती – इको, सिटी और स्पोर्ट्स। यह एडजस्टेबल रीजनरेटिव ब्रेकिंग के 4 लेवल्स के साथ भी आता है। कंपनी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज में 453 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज दे सकती है।

Nexon EV Max, ZConnect एप्लिकेशन के साथ एडवांस ZConnect 2.0 कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसमें 48 कनेक्टेड कार फीचर्स हैं। सेफ्टी के लिए इस Electric SUV में हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो वीइकल होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और i-VBAC (इंटेलिजेंट – वैक्यूम-लेस बूस्ट एंड एक्टिव कंट्रोल) के साथ ESP की सुविधा मिलती है।

Tata Nexon EV Prime की नई कीमतें

अब Nexon EV Prime XM और XZ+ वेरिएंट की कीमत क्रमशः 14.49 लाख रुपये और 15.99 लाख रुपये है, जबकि XZ+ Lux की कीमत 16.99 लाख रुपये है।

Tata Nexon EV Prime XM – 14.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Tata Nexon EV Prime XZ+ – 15.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Tata Nexon EV Prime XZ+ Lux – 16.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Tata Nexon EV Max बड़े 40.5kWh बैटरी पैक और 3.3kW या 7.2kW चार्जर के ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। 3.3kW चार्जर वाली Nexon EV Max की कीमत 16.49 लाख से 18.49 लाख के बीच है। वहीं 7.2kW चार्जर वाला ईवी मैक्स 16.99 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच उपलब्ध है।

Tata Nexon EV Max की नई कीमतें

Tata Nexon EV Max XM – 16.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Tata Nexon EV Max XZ+ – 17.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Tata Nexon EV Max XZ+ Lux – 18.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Tata Nexon EV Max XM (7.2 kW) – 16.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Tata Nexon EV Max XZ+ (7.2 kW) – 17.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Tata Nexon EV Max XZ+ Lux (7.2 kW) – 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)