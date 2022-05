Tata Motors ने अनाउंसमेंट घोषणा की है कि इसकी लॉन्ग रेंज नेक्सॉन ईवी को Tata Nexon EV Max कहा जाएगा। यह इलेक्ट्रिक कार 11 मई, 2022 को लॉन्च होने वाली है। नई Nexon EV Max में बड़ा बैटरी पैक और नए फीचर्स दिए जाएंगे। चुनिंदा डीलर्स ने नए मॉडल के लिए प्री-बुकिंग एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया है। Also Read - Tata Ace EV: आ गया टाटा का इलेक्ट्रिक छोटा हाथी, फुल चार्ज पर मिलेगी 154 किलोमीटर की रेंज

Tata Nexon EV Max, 40kWh के बैटरी पैक के साथ आएगा। अभी मौजूदा मॉडल (Nexon EV) में 30.2kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक मिलता है। कंपनी के मुताबिक फुल चार्ज पर यह 312 किलोमीटर की रेंज देता है। वहीं नए लॉन्ग-रेंज मॉडल को एक बार चार्ज करने पर लगभग 400 किलोमीटर की रेंज मिलने की उम्मीद है।

