Tata Motors के स्पेशल ईवी डिवीजन टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने आज 11 मई को भारत में Nexon EV Max को लॉन्च कर दिया है। टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स मौजूदा मॉडल Nexon EV का नया हाई-रेंज वेरिएंट है, जो भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है। नई Tata Nexon EV MAX SUV को बेहतर रेंज, 30 नए फीचर्स के साथ पेश किया गया है। Also Read - Tata Nexon EV Max में मिल सकते हैं कमाल के फीचर, जानिए क्या होगी कीमत और रेंज

कंपनी का कहना है कि Tata Nexon EV Max में 30% बड़ी बैटरी दी गई है। इसमें 40.5 kWh बैटरी पैक दिया गया है। मल्टी-मोड रीजनरेशन के साथ कार की इलेक्ट्रिक मोटर 143 पीएस की अधिकतम पावर और 250 एनएम की पीक टॉर्क जनरेट करती है। यह कार 8 साल की 1,60,000 किमी की बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर वारंटी के साथ आती है। Also Read - पता चल गया Tata Nexon EV के लॉन्ग रेंज वेरिएंट का नाम, टीजर में दिखी पहली झलक

Nexon EV Max को 3.3 kW के स्टैंडर्ड चार्जर या 7.2 kW AC फास्ट चार्जर के साथ चार्ज किया जा सकता है। 7.2 kW एसी फास्ट चार्जर के जरिए कार को 6.5 घंटे में रेगुलर चार्ज किया जा सकता है। हालांकि 7.2 kW AC के लिए 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। Also Read - Jeep Meridian से लेकर नई Mahindra Scorpio तक, भारत में जल्द लॉन्च होंगी ये धांसू SUV

Experience EVs at their MAX with the new Nexon EV MAX.

India’s best-selling EV now is even more electrifying with enhanced range, safety, performance and luxury to give a truly MAX experience.

Book Now – https://t.co/M6PyRjs3oz#NexonEVMAX #MovesYouToTheMAX pic.twitter.com/jLPBPr0yhG

— Tata Passenger Electric Mobility Limited (@Tatamotorsev) May 11, 2022