Tata Motors की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV Nexon है। कंपनी ने हाल में इसकी 4,00,00वीं यूनिट को अपनी पुणे फैसिलिटी से रोलआउट किया है। इसके साथ ही कंपनी ने इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए नया Tata Nexon XZ+(L) वेरिएंट भी लॉन्च किया है। इसे रेगुलर और डार्क एडिशन दोनों ऑप्शन के साथ खरीदा जा सकता है। Also Read - Tata Punch CAMO Edition भारत में 22 सितंबर को होगा लॉन्च, टीजर में दिखी झलक

फीचर्स की बात करें तो नया Tata Nexon XZ+ (L) वेरिएंट वेंटीलेटेड लेदर सीट, वायरलेस चार्जिंग, एयर प्यूरीफायर और ऑटो डिमिंग IRVM के साथ आता है। इसके अलावा कार में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, वॉयस कमांड, वॉयस अलर्ट, रियर एसी वेंट, एडजस्टेबल रियर हेड रेस्ट, फास्ट यूएसबी चार्जिंग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रियर पावर आउटलेट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट के साथ 7.0 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट, स्लाइडिंग टैम्बोर डोर के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट, पुश बटन स्टार्ट, रियर वॉश / वाइप, 16-इंच डायमंड कट अलॉय वील और ऑप्शनल डुअल-टोन रूफ मिलता है।

400,000th #TataNexon rolls out and we are thrilled!

Thank you, India, for making Tata Nexon a strong #400K family.

We are glad that you chose us to be your #NexLevel ride.

Stay tuned to unlock further updates.#NexLevelUnlocked #NexonNumberOne #TataMotorsPassengerVehicles #SUV pic.twitter.com/dZc7vD7UhM

— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) September 21, 2022