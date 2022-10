Tata Motors की लेटेस्ट कार Tiago EV की बुकिंग 10 अक्टूबर यानी आज दोपहर 12:00 बजे शुरू होगी। इच्छुक खरीदार किसी भी अथोराइज्ड टाटा मोटर्स डीलरशिप पर या कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इस Electric Hatchback को 21,000 रुपये की टोकन मनी देकर प्री -बुक किया जा सकता है। Also Read - Tata Tiago EV को टक्कर देने आ रही MG Air EV, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 300km तक की रेंज

Tata Tiago EV को इस महीने कुछ शहरों के खास मॉल में शो किया जाएगा। वहीं इसकी टेस्ट ड्राइव दिसंबर 2022 के आखिर में शुरू होगी, जबकि इसकी डिलीवरी जनवरी 2023 से शुरू होगी। Tata Motors ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि Tiago EV की डिलीवरी की डेट वेरिएंट, कलर, बुकिंग पर निर्भर करेगी। इसके साथ ही कंपनी 24kWh बैटरी पैक वेरिएंट को वरीयता दे रही है। Also Read - Tata Tiago EV का कौन वेरिएंट है आपके लिए सबसे बेस्ट? यहां जानें पूरी डिटेल

(1/2)

Excited to go.ev with Tiago.ev? Also Read - Tata Punch EV, Altroz Electric, Curvv... टाटा लाने वाली है कई शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ियां

Bookings open in less than 24 hours!!

Click on this link https://t.co/WivROx3JRE at 12PM, tomorrow (10th October 2022) to book the Tiago.ev.

Block your calendars now! pic.twitter.com/6rv5eAU5Yy

— Tata Passenger Electric Mobility Limited (@Tatamotorsev) October 9, 2022