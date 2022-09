Tata Motors आज यानी 28 सितंबर 2022 को भारत में अपनी तीसरी इलेक्ट्रिक कार Tiago EV पेश करेगी। बाजार में आने से पहले, कार मेकर ने Tata Tiago EV के डिजाइन डिटेल्स और फीचर्स का खुलासा करते हुए कुछ टीजर जारी किए हैं। Also Read - हो जाएं तैयार! Grand Vitara, Tiago EV और Toyota की Flex-Fuel कार अगले हफ्ते होंगी लॉन्च

इसके ऑफिशियल टीजर से खुलासा होता है कि Tiago Electric को एडजस्टेबल रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम और क्रूज कंट्रोल से लैस किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि टाटा की Tigor EV में ये दोनों फिटमेंट नहीं दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल-डीजल Tiago के मुकाबले टियागो ईवी में ज्यादा फीचर्स दिए जाएंगे।

We know. We know. We can't keep calm either 🤩

The much-awaited Tiago.ev is just around the corner. Literally.

So get ready to Go.ev and witness the electrifying launch of the game changer.

Live on 28.09.2022 at 11.30 AM IST https://t.co/whvsQfcTwO

— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) September 28, 2022