World EV Day के मौके पर, Tata Motors ने खुलासा किया है कि आने वाले सालों में नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाएगी। कंपनी ने पुष्टि की है कि वह अलग-अलग सेगमेंट, बॉडी स्टाइल और कीमतों में 10 नए Electric Vehicle (EV) लॉन्च करेगी। इस लिस्ट में Tata Tiago Electric हैचबैक का नाम भी शामिल है, जिसे जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, कार मेकर ने अभी इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। Also Read - Tata Tiago NRG XT हुई लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

माना जा रहा है कि Tiago EV देश में Tata Motors की सबसे छोटी और सबसे सस्ती Electric Car होगी। टाटा मोटर्स पैसेंजर वीइकल्स लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के MD शैलेश चंद्रा ने कहा कि कंपनी 88 फीसदी की बड़ी हिस्सेदारी के साथ ईवी बाजार में आगे चल रही है। मौजूदा समय में, टाटा के EV प्रोडक्ट लाइनअप में दो मॉडल- Tigor EV और Nexon EV शामिल हैं। Also Read - आ रही New Tata Tiago NRG XT, कीमत होगी 7 लाख रुपये से कम!

This #WorldEVDay, we are excited to announce our newest EV- the Tiago.ev! Also Read - Top 5 Cars Under 6 Lakh: Tata Punch, Tiago, Swift... 6 लाख रुपये से कम है इन 5 कारों की कीमत, जानें डिटेल

Watch Mr. Shailesh Chandra, MD, TPEM & TMPVL, give a glimpse of how we are leading the next phase of the EV market expansion here: https://t.co/hEpWrNsNHg

Get ready to Go.ev#Tiagoev #EvolveToElectric

— Tata Passenger Electric Mobility Limited (@Tatamotorsev) September 9, 2022