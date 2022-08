Tata Motors ने Tiago NRG की पहली एनिवर्सरी के मौके पर इसका नया वेरिएंट लॉन्च किया है। कंपनी ने नए वेरिएंट को Tiago NRG XT नाम दिया है। इस नए वेरिएंट के जुड़ने से, Tata Tiago NRG अब दो ‍वेरिएंट में उपलब्‍ध होगी, जिनमें Tiago XT NRG और Tiago XZ NRG शामिल हैं। Also Read - आ रही New Tata Tiago NRG XT, कीमत होगी 7 लाख रुपये से कम!

— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) August 3, 2022