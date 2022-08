Tata Motors ने Tigor XM का iCNG वेरिएंट लॉन्च किया है। यह टिगोर सीएनजी का एंट्री लेवल मॉडल है। न्यू टिगोर एक्सएम iCNG वेरिएंट को ओपल वाइट, डेटोना ग्रे, एरिजोना ब्लू और डीप रेड कलर में खरीदा जा सकता है। Also Read - Car Discount: Tigor, Safari और Nexon...Tata की कारों पर मिल रहा 60,000 रुपये तक डिस्काउंट, चेक करें डिटेल

कंपनी का दावा है कि Tata Tigor XM iCNG पर 26.49 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है। आइए डिटेल में जानते हैं इस नई CNG कार के बारे में…

With iNCREDIBLE PERFORMANCE, iCONIC SAFETY, iNTELLIGENT TECHNOLOGY and iMPRESSIVE FEATURES, the beloved #TigoriCNG is now available in XM.

Click the link to book now – https://t.co/01uhFJuqfM#impressHoJaaoge#TheimpressiveSedanLife #TheSedanForTheStars #Tigor #TataiCNG #iCNG pic.twitter.com/bmUjmX9FmZ

— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) August 9, 2022