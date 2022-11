Elon Musk की कंपनी ऑटोमैटिक इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए जानी जाती है। टेस्का की एक कार का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कार ने बेकाबू होते हुए दो लोगों को रौंद दिया। यह वायरल वीडियो चीन का बताया जा रहा है, जिसमें Tesla Model Y इलेक्ट्रिक कार सड़कों पर तूफानी रफ्तार में चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह कार चीन के दक्षिणी प्रांत गुआंगडोंग का है, जिसमें पतली सड़क पर कार को तेजी से फर्राटा मारते हुए देखा जा सकता है। Also Read - भारत में लॉन्च होगी सस्ती Tesla Electric Car! Elon Musk ने फिर दिखाया सपना

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter पर कई लोगों ने Tesla की बेकाबू कार का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कार की रफ्तार और सड़क पर सामने आने वाले सभी गाड़ियों को टक्कर मारते हुए देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस कार के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे। गाड़ी में आई तकनीकी दिक्कत की वजह से यह बेकाबू हो गई। Also Read - Elon Musk ने Twitter के यूजर्स से मांगी माफी, फर्जी अकाउंट्स से निपटने के लिए लाएंगे यह 'खास' फीचर

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कार को 55 साल के व्यक्ति चला रहे थे। जब वो इस कार को फैमिली स्टोर के सामने पार्क कर रहे थे तब इसके ब्रेक नहीं लगे और कार बेकाबू हो गई। हालांकि, लोकल पुलिस फिलहाल थर्ड पार्टी अप्रेजल एजेंसी की मदद से इस दुर्घटना की जांच करने में लगी है। Also Read - Twitter पर ब्लू टिक की जल्द होगी वापसी, Elon Musk ने ट्वीट कर किया कंफर्म

Crazy @Tesla video from a week ago. Just saw it on Reddit.

Driver was trying to park the car and then things went awry.

Parking button didn’t work.

Breaks didn’t work.

It just kept on accelerating.

Two people including a high school girl dead. pic.twitter.com/GTwVs7QOg6

— Ravi Handa (@ravihanda) November 13, 2022