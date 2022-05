Elon Musk की Tesla कारों के भारत आने की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। कंपनी के को-फाउंडर एलन मस्क का हालिया बयान इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। जाहिर है टेस्ला भारत में अपनी कारों को बेचने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की मांग कर रही है। कंपनी भारत में गाड़ियों की मैनुफैक्चरिंग करने को तैयार नहीं है जबकि भारत सरकार चाहती है कि Tesla Cars यहीं बनाई जाएं। हालांकि एलन मस्क अपना अलग ही राग आलाप रहे हैं। Also Read - Jack Dorsey के अंतिम इस्तीफे के साथ Twitter में एक 'युग' का अंत

दरअसल ट्विटर पर एक यूजर ने टेस्ला कारों की भारत में मैनुफैक्चरिंग को लेकर सवाल पूछा। इसके जवाब में एलन मस्क ने कहा, "Tesla ऐसी किसी भी जगह पर मैनुफैक्चरिंग प्लांट सेटअप नहीं करेगी जहां हमें पहले कार बेचने और सर्विस देने की इजाजत नहीं है।"

Tesla will not put a manufacturing plant in any location where we are not allowed first to sell & service cars

— Elon Musk (@elonmusk) May 27, 2022