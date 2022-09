केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari ने कहा है कि Toyota की Flex-Fuel से चलने वाली कार ला रही है। इसे 28 सितंबर, 2022 को भारत में लॉन्च किया जाएगा। दरअसल गडकरी ऑटोमोटिव ने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ACMA) के 62वें एनुअल सेशन में इस बात की पुष्टि की है। हालांकि इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अपकमिंग मॉडल की डिटेल्स से पर्दा नहीं हटाया, लेकिन उन्होंने पुष्टि की कि Flex-Fuel से चलने वाली कार एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। Also Read - जल्द ही सख्त होंगे कार की बैक सीट पर Seat Belt से जुड़े नियम, Nitin Gadkari ने किया ऐलान

इससे पहले Nitin Gadkari ने शुरुआत में World EV Day (9 सितंबर) पर घोषणा की थी कि टोयोटा 28 सितंबर को एक फ्लेक्स-फ्यूल टोयोटा वीइकल लॉन्च करेगी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के एनुअल सेशन में बोलते हुए, यूनियन मिस्टर ने कहा, "28 सितंबर को, मैं टोयोटा फ्लेक्स फ्यूल वीइकल लॉन्च करने जा रहा हूं, जो इथेनॉल पर चलेगा।"

India has achieved its target of 10% ethanol blending, 5 months in advance. With efforts like this, MoRTH is actively trying to promote clean fuel and reduce pollution as well as import dependence. – Nitin Gadkari, Hon'ble Union Cabinet Minister for Road Transport & Highways, GOI pic.twitter.com/emLxYHbv46

— ACMA India (@ACMAIndia) September 14, 2022