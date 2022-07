भारत में कार मेकर्स लगातार गाड़ियों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। Price Hike करने वाली कंपनियों में हालिया नाम Toyota India का है। टोयोटा की गाड़ियों की कीमत में 1 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। Also Read - Toyota Urban Cruiser Hyryder: हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आई टोयोटा की नई SUV, 25000 रुपये में कर सकते हैं बुक

वीइकल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की बड़ी वजह इनपुट कॉस्ट का बढ़ना है। हालांकि कीमतें बढ़ने के बावजूद नई कारों की जबरदस्त डिमांड है और इसी वजह से गाड़ियों का वेटिंग पीरियड भी बढ़ रहा है। मजबूत डिमांड देखते हुए वीइकल कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने में परहेज नहीं कर रही हैं। आइए जानते हैं Toyota की किन गाड़ियों की कीमत में कितना इजाफा हुआ है…

Toyota Glanza की नई कीमतें- जुलाई 2022

टोयोटा के अपने लाइनअप में एंट्री लेवल मॉडल ग्लैंजा है। इसकी कीमत में लगभग 2% की बढ़ोतरी हुई है। ग्लैंजा का E – MT वेरिएंट की कीमत पहले 6.39 लाख रुपये थी, इसकी कीमत अब 14 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है। Toyota Glanza की शुरुआती नई एक्स-शोरूम कीमत INR 6.53 लाख हो गई है। S MT और S AMT दूसरे वेरिएंट को भी 14 हजार रुपये महंगा किया गया है। G MT और G AMT वेरिएंट्स की कीमतों में 17 रुपये रुपये की बढ़ोतरी हुई है। Glanza के टॉप-एंड ट्रिम्स, V MT और V AMT में 22 हजार रुपये का इजाफा हुआ है, जो लगभग 2.35% की Price Hike है।

Toyota Urban Cruiser की नई कीमतें- जुलाई 2022

टोयोटा बैज वाली ब्रेजा यानी अर्बन क्रूजर के प्रीमियम MT वेरिएंट को छोड़कर बाकी रेंज में 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर, इसके ज्यादातर वेरिएंट के लिए कीमतों में लगभग 1.5% की वृद्धि की गई है।

Toyota Innova की नई कीमतें- जुलाई 2022

टोयोटा का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल इनोवा क्रिस्टा भी अब पहले से महंगा हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि टोयोटा ने इनोवा के पेट्रोल लाइन-अप के लिए कीमतें नहीं बढ़िया गई हैं। हालांकि ​​इसकी डीजल रेंज की कीमतों में 1-4% की बढ़ोतरी हुई है, जो हर वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग है। इसके GX AT 7 सीटर, GX AT 8 सीटर और ZX AT 7 सीटर जैसे वेरिएंट की कीमत में 86 हजार रुपये की भारी बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरे वेरिएंट मॉडल (सभी MT)में 27 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

Toyota Fortuner की नई कीमतें- जुलाई 2022

टोयोटा की सबसे पॉपुलर एसयूवी फॉर्च्यूनर की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं। इसके पेट्रोल मॉडल की कीमत में 61 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल मॉडल की कीमतों में 1.14 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। मोटे तौर पर, फॉर्च्यूनर की कीमतों में लगभग 2% तक का इजाफा हुआ है। इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जीआर स्पोर्ट 4×4 ऑटोमैटिक डीजल की कीमत 48.43 लाख रुपये थी, अब इसकी कीमत 49.57 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।