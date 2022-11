Toyota Innova Hycross को आखिरकार भारत में पेश कर दिया गया है। कंपनी जनवरी 2023 में इसकी कीमतों की घोषणा करेगी। इस MPV मॉडल लाइनअप को 5 वेरिएंट और दो सीटिंग कॉन्फिगरेशन- 7 और 8-सीट में उपलब्ध कराया जाएगा। 7-सीटर वेरिएंट में मिड-रो के लिए एक ओटोमन फंक्शन और दो कैप्टन सीट्स और तीसरी रो के लिए एक बेंच सीट होगी। Also Read - बस एक दिन और! Toyota Innova Hycross भारत में कल देगी दस्तक, जानें डिजाइन से लेकर माइलेज तक की डिटेल

इस MPV के 8-सीटर मॉडल में दूसरी और तीसरी कतार के लिए बेंच सीट दी जाएगी। इसके अलावा सभी पैसेंजर्स को 3-रो समेत 3-पॉइंट सीट बेल्ट मिलेंगे। नई इनोवा हाइक्रॉस को FWD ड्राइवट्रेन सिस्टम के साथ मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इस MPV को SUV स्टाइल में तैयार किया गया है। Also Read - 2023 Toyota Innova Hycross ने दी दस्तक, तस्वीरों में देखें डिजाइन और फीचर्स

Toyota Innova Hycross की लंबाई 4755mm, चौड़ाई 1850mm और ऊंचाई 1795mm है। कार का वीलबेस 2850mm है, जो कि इनोवा क्रिस्टा से 100mm लंबा है। इसके ग्राउंड क्लीयरेंस (185mm) और अप्रोच और डिपार्चर एंगल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। Also Read - Toyota Innova Zenix: नई टोयोटा इनोवा से हटा पर्दा, जानें डिजाइन से लेकर इंजन तक की डिटेल

