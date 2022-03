ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर Nitin Gadkari ने भारत में Green Hydrogen fuel cell electric vehicle (FCEV) टेक्नॉलजी पर चलने वाली कार Toyota Mirai लॉन्च की है। टोयोटा की यह कार 600km से ज्यादा रेंज देती है और यह पेट्रोल या डीजल पर चलने वाली कार की तरह ही बड़ी जल्दी हाइड्रोजन रिफिल कर सकती है। Also Read - New Toyota Glanza भारत में हुई लॉन्च, जानें कितनी है कीमत और फीचर्स

Toyota Mirai भारत की यह पहली FCEV कार है। इसे एक पाइलट स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इस टेक्नॉलजी को भारतीय सड़कों पर टेस्ट किया जा सके। आइए इसके बारे में जानते हैं।

मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे Nitin Gadkari ने भारत में एक नया सर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पेश किया है, जो भारत में हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आधारित मोबिलिटी को टेस्ट करेगा। इस टेस्ट के लिए लिए Toyota Mirai को भारत में उतारा गया है। यह एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, जो दुनिया का सबसे ऐडवांस्ड FCEV माना जाता है।

भारतीय सड़कों और क्लाइमेट कंडिशन पर Toyota Mirai की टेस्टिंग के लिए भारत सरकार ने International Center for Automotive Technology (ICAT) और Toyota Kirloskar Motor से हाथ मिलाया है।

Nitin Gadkari ने Toyota Mirai FCEV को पेश करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि किस तरह भारत में हाइड्रोजन को रेनूअबल सोर्स और बायोमास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन द्वारा संचालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वीइकल (FCEV) सबसे अच्छे शून्य उत्सर्जन समाधानों में से एक है। यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है जिसमें पानी के अलावा कोई टेलपाइप उत्सर्जन नहीं है।

